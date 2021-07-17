Географ рассказал об опасности пылевой бури с Сахары, которая летит на Украину

Он объяснил, что 13-14 июля эта пылевая буря была замечена над Средиземным морем и сейчас она проходит над территорией Польши и Украины.

"Пыльное облако, которое двигается по территории Европы, было замечено 13-14 июля над Средиземным морем и сейчас проходит по территории Польши и Украины. Это довольно серьезное расстояние, но не для пыли и маленьких частиц песка. Обычно сахарский песок спокойно переносится через Атлантику до побережья Кубы и Гаити", - отметил специалист.

Он рассказал, что пыльные облака не являются новыми явлениями, и известны еще с времен Геродота.

"Пыльная буря, которую принесло горячим ветром с юго-запада Сахары, еще называют "самум". Этот ветер известен человечеству еще с времен Геродота. Однако сейчас это уже не просто пустынный песок с ветром, а адский коктейль с добавлением промышленной пыли, дыма, сажи и других побочных явлений цивилизации", - объяснил Уткин.

Также ученый отметил, что такая буря может быть опасна для людей с астмой, бронхитом и другими респираторными заболеваниями.