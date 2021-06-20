Гены первого мужчины передаются ребенку? Появился точный ответ на этот вопрос

Миф № 1. Гены первого любовника передадутся вашим детям

Сторонники этой версии убеждены, что каждый половой партнер оставляет след в теле женщины и передает генетический материал ее будущим чадам, рожденным от другого мужчины.

"Существует предположение, что генетический материал первого любовника может передаваться через годы. Почему-то говорят именно о первом. Давайте разберем физиологическую основу. Сперматозоиды живут несколько дней. После их гибели генетический материал полностью утилизируется из организма женщины как чужеродный. Более того, во время гибели сперматозоида, в нем активизируются внутренние ферментативные процессы, которые просто разрезают эту ДНК, и она превращается в мусор", - уверен заведующий генетической лабораторией Дмитрий Микитенко.

Он добавил, что в природе и правда есть виды млекопитающих, способных "консервировать" сперматозоиды в половых путях. Но человек к ним не относится.

Миф № 2. Генетические тесты определят вашу родословную

Сейчас генетические исследования превратились в большой бизнес. Некоторые лаборатории обещают установить ваше происхождение и родословную по образцу ДНК. Стоит это около 100 долларов. Тест уж точно покажет, европеец вы или азиат, но чем больше деталей, тем больше шанс ошибки.

При этом следует учитывать, что есть тесты медицинские, а есть - коммерческие. И тест на определение родословной относится именно к последним.

"Это чисто бизнес. Есть агрессивный маркетинг, который направлен на популяризацию этих тестов. Но с генетической точки зрения вопрос происхождения, вопрос рас нивелирован давно. Почему? Потому что в истории человечества было несколько смешиваний народов, несколько миграций. И мы друг от друга отличаемся не так уж и существенно", - уверен эксперт.

Для изучения родословной Дмитрий Микитенко советует расспросить родственников и изучить архивы.

Миф № 3. Вакцина от коронавируса вмешивается в ДНК человека

Такие слухи начали распространяться, когда разработчики COVID-вакцин объявили, что препарат содержит фрагмент генетического материала вируса - РНК.

По словам эксперта, вакцина "не меняет последовательность ДНК человека". Она только выдает организму инструкции по созданию иммунитета.

"Задача вакцины - донести определенный компонент, на который будет реагировать организм человека. В таком случае вакцины создаются из целевого компонента, который будет вызывать на себя иммунный ответ, и основного иммуногенного компонента, что является ослабленным или фактически убитым вирусом или фрагментом этого вируса. Он попадает в организм, вызывая на себя мощный ответ. И этот ответ модифицируется этим специфическим компонентом. То есть это только элемент внесения постороннего материала и провокации организма человека на иммунный ответ. Не больше", - добавил ученый.

Видео: Мифы и правда о генетических тестах (KYIV.LIVE)