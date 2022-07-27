Гениальный способ отстирать белые носки: грязь отойдет без усилий

Если носки очень грязные

Сильно загрязненные носки лучше замачивать на всю ночь с использованием хозяйственного мыла:

Намыльте влажные носки по всей поверхности (тереть не надо).

Положите их в полиэтиленовый пакет.

Оставьте на ночь.

Утром постирайте привычным для вас способом.

Также для замачивания можно использовать уксус: 1 ч. ложку уксуса разведите в 1 литре воды. Носки оставьте в растворе минимум на 6 часов, затем постирайте.

С использованием отбеливателя

Отбелить белые носки поможет борная кислота, сок лимона, любые кислородные отбеливатели и средства для выведения пятен.

Возьмите 2 ст. л. отбеливающего средства.

Растворите их в двух литрах воды.

Добавьте 100 г порошка.

Замочите одежду и оставьте на ночь.

Утром постирайте.

Указанный метод поможет придать белизну носкам, а также отстирать их от темной подошвы и других загрязнений.

Как сохранить цвет шерстяных носков

Цветные шерстяные носки перед стиркой замачивают на 1,5-2 часа в холодной воде с добавлением соли. Это делается для того, чтобы изделие не потеряло цвет.