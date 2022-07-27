Гениальный способ отстирать белые носки: грязь отойдет без усилий

Белые носки непросто отстирать в стиральной машине, так как затоптанная черная подошва никак не хочет возвращаться к своему первоначальному виду. Но это вполне реально.
Читайте ниже в материале Styler несколько гениальных способов справиться с грязью на носках.
Сильно загрязненные носки лучше замачивать на всю ночь с использованием хозяйственного мыла:
Также для замачивания можно использовать уксус: 1 ч. ложку уксуса разведите в 1 литре воды. Носки оставьте в растворе минимум на 6 часов, затем постирайте.
Отбелить белые носки поможет борная кислота, сок лимона, любые кислородные отбеливатели и средства для выведения пятен.
Указанный метод поможет придать белизну носкам, а также отстирать их от темной подошвы и других загрязнений.
Цветные шерстяные носки перед стиркой замачивают на 1,5-2 часа в холодной воде с добавлением соли. Это делается для того, чтобы изделие не потеряло цвет.
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