Гениальный способ отбелить застиранные полотенца: сойдут вековечные пятна

Нам понадобится:

Глубокая миска

Горячая вода

Хозяйственное мыло

Марганцовка

Пошаговое отбеливание полотенец

Налейте в миску горячей воды и намочите полотенца. Они должны впитать воду и стать теплыми.

Возьмите обычное 72%-е хозяйственное мыло. Натрите обильно каждое из полотенец с двух сторон.

Сложите в миску без воды промыленные полотенца - одно на другое. Оставьте на ночь полотенца. Можно накрыть пакетом, чтобы не испарялась вода.

На следующий день налейте в миску 2 литра крутого кипятка. Добавьте 1 чайную ложку марганцовки (должен получиться ярко-фиолетовый цвет).

По очереди опустите в миску полотенца, покрутите, прополощите их с помощью ложки, лопатки в растворе.

Скриншот: Таким должен быть цвет раствора

Долго держать не нужно. Полотенца станут светло-желтого цвета - не пугайтесь, они не покрасились. Если отжать полотенца, они станут белоснежными, а цветные - вернут свою яркость.

Дальше можно или хорошо прополоскать, или вручную или в стиральной машинке.