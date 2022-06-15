Гениальное средство для чистки чайника, которое снимет вековечную накипь без усилий

Почему чайник внутри обрастает налетом

Образование накипи в чайниках вызывает жесткая вода, где кальций и магний растворены в воде.

Когда чайник закипает, из воды образуется карбонат кальция, который растекается по дну и стенкам прибора. Все это превращается в известковый налет, который довольно трудно удалить.

От этого не застрахован ни электрочайник, ни обычный, греющий воду на газу.

Чайник стоит чистить раз в несколько месяцев, а можно и чаще. Ведь, чем дольше накапливается налет, тем труднее его очистить.

Гениальное природное чистящее средство

Эксперты советуют вместо магазинной "химии" использовать обычный лимонный сок.

Дайте ему постоять в воде в чайнике примерно на час, а затем вскипятите. Этого будет вполне достаточно, чтобы ваш чайник засиял изнутри.

Если чайных очень-очень грязный, сок можно прокипятить несколько раз, тогда вы точно уж избавитесь от накипи.

Вместо сока лимона можно использовать лимонную кислоту. Высыпать содержимое пакетика в чайник, залить водой, вскипятить и дать постоять.

Также можно использовать уксус, разведенный с водой в пропорции 1:1. Вскипятите и оставьте на 15 минут.

Недостатком такого способа является резкий запах уксуса, который будет стоять некоторое время в помещении.