Геніальні ідеї, як використовувати дріжджі в побуті: вони годяться не тільки для випічки

Зміцнюємо нігті

Щоденні домашні справи можуть привести нігті в дуже жалюгідний вигляд, особливо, якщо ви не любите використовувати гумові рукавички. Врятувати ситуацію може маска із харчових дріжджів. В них багато вітаміну В, який допоможе зміцнити нігтьову пластину.

Змішайте в невеликій мисці 2 ч. ложки дріжджів, що швидко діють, половину склянки молока і ложку меду. Опустіть пальці на 15-20 хвилин у ванночку, потім помийте руки теплою водою з милом і намажте будь-яким зволожуючим кремом. Робити таку процедуру можна 2-3 рази на тиждень.

Стимулюємо зростання волосся

Як відзначають вчені, у дріжджах є біотин – речовина, яка допомагає зволожити шкіру голови та впорається з посіченими кінчиками волосся. А ще ця речовина запобігає випаданню волосся і допомагає при лупі.

Змішайте 2 ч. ложки сухих дріжджів, 1 яйце та 1 ч. ложку меду. Розподіліть суміш по всій довжині волосся і залиште на 15-20 хвилин. Можна надіти спеціальну шапочку. Потім ретельно промийте волосся холодною водою. Таку маску можна використовувати 2-3 рази на тиждень.

Маска для обличчя

У харчових дріжджах є речовини, які допомагають виробленню колагену – важливого для нашого організму білка, що пов'язує всі клітини та тканини в єдине ціле.

Візьміть ½ пачки сухих дріжджів, 2 ст. ложки вівсяного або житнього борошна та 1 ст. ложку теплого молока. Все перемішайте, доведіть до однорідної маси та залиште на ніч - щоб набухла маса. Вранці нанесіть маску на обличчя і дочекайтеся, доки вона повністю засохне. Потім змийте теплою водою.

Прискорити дозрівання компосту

Компост - найкраще органічне добриво для дачі та городу. Але перегній отримати можна лише за пару сезонів, а це довго. Додайте до компостної купи дріжджовий розчин: розведіть 5 пакетиків сухих дріжджів у 5 літрах води та залиште в теплому місці на пару годин.

Потім перемішайте компостну купу, зробіть у ній ямку, вилийте туди розчин і накрийте шматком поліетилену. Протягом трьох місяців регулярно перемішуйте компост, додайте трохи трави та органіки. І ваш компост буде готовим!

Прискорити дозрівання огірків

Огірки дозріватимуть швидше, якщо ви зробите їм підживлення з дріжджів. Вони допомагають зміцнити кореневу систему та активізують зростання. Розчиніть кілограм дріжджів 5 л теплої води. Залишіть у теплому місці.

Потім літр цієї суміші розведіть на 10 літрів води та поливайте ваші огірки. Для розсади рідини потрібно вчетверо менше.