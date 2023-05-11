Гениальные идеи, как использовать дрожжи в быту: они годятся не только для выпечки

Укрепляем ногти

Ежедневные домашние дела могут привести ногти в весьма плачевный вид, особенно, если вы не любите использовать резиновые перчатки. Спасти ситуацию может маска из пищевых дрожжей. В них много витамина В, который поможет укрепить ногтевую пластину.

Смешайте в небольшой миске 2 ч. ложки быстродействующих дрожжей, половину стакана молока и ложку меда. Опустите пальцы на 15-20 минут в ванночку, потом помойте руки теплой водой с мылом и намажьте любым увлажняющим кремом. Делать такую процедуру можно 2-3 раза в неделю.

Стимулируем рост волос

Как отмечают ученые, в дрожжах есть биотин - вещество, которое помогает увлажнить кожу головы и справится с посеченными кончиками волос. А еще это вещество предотвращает выпадение волос и помогает при перхоти.

Смешайте 2 ч. ложки сухих дрожжей, 1 яйцо и 1 ч. ложку меда. Распределите смесь по всей длине волос и оставьте на 15-20 минут. Можно надеть специальную шапочку. Потом тщательно промойте волосы прохладной водой. Такую маску можно использовать 2-3 раза в неделю.

Маска для лица

В пищевых дрожжах есть вещества, которые помогают выработке коллагена - важного для нашего организма белка, которые связывает все клетки и ткани в единое целое.

Возьмите ½ пачки сухих дрожжей, 2 ст. ложки овсяной или ржаной муки и 1 ст. ложку теплого молока. Все перемешайте, доведите до однородной массы и оставьте на ночь - чтобы масса набухла. Утром нанесите маску на лицо и дождитесь, пока она полностью засохнет. Потом смойте теплой водой.

Ускорить дозревание компоста

Компост - лучшее органическое удобрение для дачи и огорода. Но перегной получить можно только через пару сезонов, а это долго. Добавьте в компостную кучу дрожжевой раствор: разведите 5 пакетиков сухих дрожжей в 5 литрах воды и оставьте в теплом месте на пару часов.

Затем перемешайте компостную кучу, сделайте в ней ямку, вылейте туда раствор и накройте куском полиэтилена. В течение трех месяцев регулярно перемешивайте компост, добавляйте немного травы и органики. И ваш компост будет готов!

Ускорить созревание огурцов

Огурцы будут дозревать быстрее, если вы сделаете им подкормку из дрожжей. Они помогают укрепить корневую систему и активизируют рост. Растворите килограмм дрожжей в 5 л теплой воды. Оставьте в теплом месте.

Потом литр этой смеси разведите на 10 литров воды и поливайте ваши огурцы. Для рассады жидкости нужно в 4 раза меньше.