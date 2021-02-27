Генетическая воля к свободе: Данилов высказался об отличии украинцев от россиян

"Мы же действительно не россияне, и если кто-то считает, что нас можно захватить, и нас можно как-то унизить... У нас такая генетическая, так сказать, воля к свободе, и мы неоднократно это доказывали. При необходимости докажем еще раз", - подчеркнул он.

Так Данилов прокомментировал вероятность ответной реакции президента РФ Владимира Путина на введение Украиной санкций в отношении своего кума, народного депутата и лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на прошлой неделе.

"Не остерегаетесь ли вы, что соответствующие решения от Путина могут быть угрожающими для Украины, или СНБО готово к любому развитию событий?", - спросили у Данилова.

Чиновник отметил, что после начала военной агрессии и оккупации части территории в 2014 году России пугать Украину уже нечем.

"То, что делает этот господин (Путин, - Ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей... чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны почти. Да, она необъявленная, но она происходит с 2014 года. Что он нам может еще сделать?"- сказал секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что в СНБО рассказали об уничтожении на Донбассе снайперов оккупантов.

Также мы писали о том, что недавно писательница Лариса Ницой объяснила разницу между украинцами и россиянами на примере ругательств.

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу показали, как в Украине подделывают справки про отрицательные результаты тестирования на COVID-19.



Также украинцам рассказали, как изменятся штрафы за нарушения правил дорожного движения.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал детали расследования, в результате которого были введены санкции против Виктора Медведчука, его жены, шестерых лиц и 19 компаний.



А еще Данилов прокомментировал приобретения телеканала "Прямой" Петром Порошенко.



В том же выпуске заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с резким ростом количества больных COVID-19 в Ивано-Франковской области.