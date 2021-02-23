Генерики могут отличаться: доктор рассказал об эффективности индийской вакцины Covishield

Медик отмечает, что эффективность генерика Covishield всего лишь 63%, в то время как у оригинальной вакцины она была свыше 70%.

"Известно, что вакцина Covishield изготавливается по лицензии фарм-компании AstraZeneca и является ее, так сказать, копией или генериком. Все генерики могут отличаться по своей эффективности от оригинальных брендовых препаратов. Не исключением является и указанная вакцина. Если оригинальная вакцина AstraZeneca показала разный процент эффективности в разных странах, но он везде был выше 70%, то заявленная эффективность вакцины Covishield - 63%. Это неплохой результат как для генерика, но слабый как для создания защиты от коронавирусной болезни", - рассказал медик.

По словам доктора, в сложившихся реалиях, возможно, эта вакцина лучше, чем совсем ничего.

"Когда речь шла о китайской вакцине Sinovac, то Украина не собиралась ее покупать, если эффективность будет ниже 70%. И все же даже такая вакцина, пожалуй, лучше, чем полное отсутствие любых", - отметил врач.