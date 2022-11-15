Зарплата вище середньої: де і за яку роботу зараз платять найбільше в Україні
В Україні фіксують зміни попиту на працевлаштування у різних регіонах, на що вплинула внутрішня міграція громадян через російську повномасштабну війну.
Нині найменша конкуренція серед пошукових систем спостерігається у західних областях. Там же пропонують найвищу середню зарплату.
Про це свідчить нова аналітика OLX Робота, якою експерти поділилися зі Styler.
Де найбільше шукають роботу українці
Найактивніше шукають роботу у північних та центральних областях України - там зареєстровано найбільшу кількість переселенців.
Так, Київ лідирує за кількістю внутрішньо переміщених осіб - до столиці переїхали 162,5 тисячі людей зі статусом ВПО, вказують дані Міжнародної організації з міграції. На другому місці Харківська область - 135 тисяч переселенців, а на третьому йде Дніпропетровська область - 71 тисяча.
А ось найменше ВПО офіційно реєструються на заході країни.
"Аналогічна тенденція прослідковується і на ринку праці. За даними сервісу OLX Робота, найбільша конкуренція на одну вакансію у жовтні була на Півночі та у Центрі України - в середньому 16 кандидатів, а от найменша на Заході - 13 кандидатів", - розповіли експерти.
Зазначається, що раніше, у перший місяць великої війни, макрорегіонами з найбільшою конкуренцією були центр та захід країни, а перед масштабним вторгненням РФ - центральні та східні області України.
Де найбільше вакансій
Протягом травня-червня роботодавці відновили свою активність у пошуку працівників майже до рівня довоєнних показників, розповіли аналітики. Причиною є, зокрема, релокація бізнесу у більш менш безпечні міста.
За даними міністерства економіки, на кінець серпня перемістилося 725 підприємств, 528 з них уже працюють. За кількістю лідирують Львівська, Закарпатська та Чернівецька області.
"Якщо порівнювати кількість оголошень від роботодавців за вісім місяців війни, зростання пропозицій роботи також простежується на заході України ", - йдеться в аналізі.
Таблиця кількості оголошень про пошук роботи - дані OLX
Які вакансії у топі та які зарплати пропонують
У західних областях збільшує можливість знайти роботу така сума факторів, як менша конкуренція на робоче місце, релокація бізнесів та умовно безпечніші умови життя.
Станом на жовтень у цьому регіоні найбільше шукали:
- продавців - із середньою заробітною платою 18 тисяч гривень;
- водіїв - пропонували зарплату у розмірі 31 тисяча гривень;
- менеджерів із продажу - із зарплатою 17,5 тисячі гривень;
- швачок та кравців - із середньою зарплатою 30 тисяч гривень;
- кухарів - роботодавці готові платити 18 тисяч гривень.
Також аналітика сервісу показала, що протягом жовтня найбільше роботи було у Львівській (3484 оголошень), Хмельницькій (1886 оголошень) та Чернівецькій (1479 оголошень) областях.
Що стосується найвищих зарплат, то такі пропонували роботодавці:
- у Тернопільській області - у середньому 27 тисяч гривень,
- у Волинській області - 25,5 тисячі гривень,
- та у Чернівецькій області - 24 тисячі гривень.
Раніше ми розповідали, як змінився ринок праці на тлі відключень світла та який прогноз дають аналітики.
А також писали, які професії зараз мають популярність та яку зарплату платять.