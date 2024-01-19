Генерал-нікчемність. Командувач ПДВ Теплинський зраджував дружині з коханкою: нові деталі

Йдеться про 39-річну Діану Богатирьову з Ростова, з якою командувач ПДВ РФ крутив роман протягом 2018-2023 років. Але з якихось причин генерал, близький до розлучення, в останній момент дав задню і повернувся до дружини.

Вся ця історія є показовою, адже демонструє, здавалося б, хороброго воєначальника як боязку і нікчемну людину, яка не здатна до кінця стояти на своєму.

39-річна коханка генерала Теплинського Діана Богатирьова (фото із соцмереж)

Судячи з листування в Instagram, дружина Теплинського у січні 2021 року скаржилася його рідному братові Дмитру на "складний життєвий період". Про роман чоловіка Наталія дізналася випадково, побачивши на його ноутбуці повідомлення від коханки.

За кілька тижнів брат генерала знову поцікавився у Наталії, як у неї справи. Остання відповіла, що через почуття до Теплинського "цілком втратила себе".

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У лютому 2021 року Дмитро Теплинський зустрічався зі своїм братом і вирішив розповісти про це Наталі.

Дружина генерала зізналася, що дізналася від інших людей про намір чоловіка перевестися по службі до Москви.

На що брат з подивом зазначив, що Михайло ні словом не сказав про це.

"Я спілкувався як із чужою людиною! Треш", - обурився Дмитро.

Через три місяці ситуація аж ніяк не змінилася. Про це свідчить чергове листування Наталії та Дмитра Теплинських. Брат генерала радить Наталі починати будувати "нове майбутнє".

"Нічого не змінити. Є тільки ти, чудові діти та твоє нове майбутнє. Все інше самообман", - стверджує брат генерала.

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Далі історія листування про коханку переривається та поновлюється у лютому 2022 року - ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Теплинська зізнається користувачеві під ніком "Трохи марності буття", що її чоловік після двадцяти років шлюбу подав заяву на розлучення.

Про намір розлучитися із дружиною генерал заявив наприкінці 2020 року і навіть підготував відповідні документи. Але вже за кілька місяців він чомусь передумав і забрав заяву, хоча продовжував крутити роман на стороні.

В якийсь момент у стосунках Теплинського з дружиною сталося потепління. Вже у квітні 2022 року Наталя писала знайомій, що чоловік уперше за останні два з половиною місяці зателефонував їй на "пару хвилин".

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Зрештою Теплинський порвав із коханкою. Про це свідчить фото Діани Богатирьової у весільній сукні, опубліковане у "ВКонтакті" у березні 2023-го. Також вона офіційно змінила прізвище на "Скворцову".

Схоже, що у свої 50+ Теплинський переживає типову кризу середнього віку. Саме в цьому віці російських чоловіків часто тягне "наліво".

Але що цікаво: серед кількох шляхів розвитку подій у цій ситуації генерал обрав найнікчемніший: спершу пішов на повідку у коханки, подавши на розлучення, а потім повернувся до дружини, підібгавши хвоста.

Що тут сказати: шлях "справжнього" воїна, а точніше генерала-нікчемності.

Коханка генерала Теплинського у 2023 році розпочала нове життя - без генерала (скриншот)