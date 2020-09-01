Геля из "СВ Шоу" рассказала, почему внезапно бросила Верку Сердючку

Геля из "СВ Шоу" откровенно рассказала о Верке Сердючке (коллаж: РБК-Украина)

Радмила Щеголева, которую украинцы больше всего знают, как молчаливую помощницу Верки Сердючки Гелю из "СВ Шоу", рассказала, что заставило ее покинуть телевизионные экраны.

В последнее время о Щеголевой ничего не было слышно, и некоторые говорили о том, что артистка некрасиво рассталась с Андреем Данилко. Но она рассказала всю правду в программе "Жизнь известных людей".

В "СВ Шоу" Щеголева попала случайно. Однажды ее знакомый предложил прийти на пробы к Андрею Данилко, который как раз запускал свое шоу. Артистка даже не готовилась к кастингу. Кроме того, тогда она даже не знала, кто такая Верка Сердючка.

Она сильно удивилась, когда ей сообщили, что ее утвердили на роль помощницы Данилко. Задачей Гели было эффектно и молча выносить реквизит. Но Радмила превратила Гелю в настоящую звезду "СВ Шоу".

Молчаливая Геля и болтливая Верка покорили сердца не только телезрителей, но и звезд, которые очень хотели попасть к ним на шоу. Но со временем Радмиле захотелось большего, ей не хватало профессионального роста.

Геля из "СВ Шоу" откровенно рассказала о Верке Сердючке (видео: YouTube)

Вместе с Данилко они решили, что постепенно Геля будет исчезать из "СВ Шоу". Но сама Радмила продолжит выступать в его театре. Тогда гастрольный график театра Данилко был очень плотным. Они давали в месяц по 25 концертов.

Не было никакого времени ни на болезни, ни на лечение. У артистки болел живот, и ей сделали операцию, после чего она спросила у хирурга, сможет ли через неделю вернуться к танцам. Врач ответил, что да, только нужно будет пропить обезболивающие.

После хирургического вмешательства Радмиле лучше не стало. Она боялась, что подведет всю команду, но принимала обезболивающие и отыгрывала концерты. Но ее организм не выдержал такого ритма и дал сбой.

Директор театра отправил актрису в Киев и посреди ночи ей не удалось поговорить с Данилко. Тогда СМИ писали о том, что она предала Данилко и просто сбежала из театра.

Но стечения обстоятельств долго не позволяли им поговорить. После возвращению домой, она занялась своим здоровьем. Ее окончательным возвращением на тот "правильный жизненный путь" стала встреча с любимым человеком Андреем. Щеголева родила двоих детей и сейчас объединяет семью и съемке в кино.

Напомним, Андрей Данилко откровенно рассказал о своей болезни и лечении.

Ранее Данилко рассказал о романтических отношениях с "мамой" Сердючки.