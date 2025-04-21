Гель-лак пече під час сушіння в лампі? Відомо, чи шкодить це нігтям

Чому гель-лак пече під час сушіння

Майстер манікюру Ірам Шелтон розповіла, що відчуття сильного зігрівання або печіння, коли ви сушите гель-лак, зазвичай трапляється з густішими гелевими продуктами. Коли гель піддається впливу світлодіодної або ультрафіолетової лампи, відбувається хімічна реакція, яка називається полімеризація, яка і створює тепло.

Це може бути боляче для деяких людей. Зокрема, це може статися, якщо шар гелю занадто товстий, реакція відбувається швидко, і це спричиняє швидке накопичення тепла та потрапляння на нігтьове ложе.

До того цей сплеск печіння може спричинений неправильним нанесенням продукту та часом затвердіння.

"Не панікуйте, тому що це не означає, що ваші нігті автоматично пошкоджені. Однак повторювані екстремальні стрибки тепла можуть викликати дискомфорт, чутливість, а в рідкісних випадках - пошкодження нігтя, якщо він був надмірно підпиляний або вже ослаблений. Це безперечно те, на що варто звернути увагу з вашим майстром, якщо це трапляється часто", - додала експерт.

Як уникнути печіння

Є кілька речей, які ви можете зробити, щоб запобігти печінню під час сушіння гель-лаку.

Нанось гель-лак тонкими шарами

Чим товстіший шар, тим більше тепла виділяється під час полімеризації. Наносити гель-лак та базу варто якомога тонше.

Використовуй "низькотемпературний" режим лампи

Багато сучасних ламп мають режим низької температури - він поступово збільшує потужність, зменшуючи ризик печіння.

Починай сушку не одразу в лампі на повну

Встав пальці в лампу не до кінця або лише на кілька секунд - щоб гель почав тверднути повільніше. Потім досушіть повністю.

Використовуй якісні матеріали

Дешеві гель-лаки або бази можуть мати агресивний склад, що посилює реакцію та печіння. Краще використовувати перевірені бренди.