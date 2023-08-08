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"Геббельс нервно курит в сторонке". В РФ выпустили новый учебник по истории - про "СВО", Украину и США

Новина українською →
Вторник 08 августа 2023 13:20
"Геббельс нервно курит в сторонке". В РФ выпустили новый учебник по истории - про "СВО", Украину и США В России выпустили учебник пропаганды, над которым смеются даже россияне (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Министерство образования России представило учебник истории России, где уже появились разделы о российско-украинской войне. Кроме того, "обновили" разделы про 70-е, 80-е, 90-е и "нулевые" года. Конечно, правды вы там не найдете, но пропаганда достигла такого абсурдного уровня, что даже сами россияне перестают верить в нее.

Об этом пишет одно из оппозиционных российских СМИ.

О чем рассказывает учебник

Авторы книги рассказывают о России как о стране возможностей и это благодаря тому, что многие иностранные компании ушли с их рынка. Более того - в разделе говорят, что страны Евросоюза начали испытывать значительный дефицит ресурсов из-за эмбарго на российские нефть и газ.

"Главным бенефициаром конфликта в Украине стали США. Им удалось навязать Европе свой дорогой газ и другие ресурсы. США полны решимости воевать "до последнего украинца". Как говорят американцы: "Ничего личного. Только бизнес", - говорится в цитате из учебника.

&quot;Геббельс нервно курит в сторонке&quot;. В РФ выпустили новый учебник по истории - про &quot;СВО&quot;, Украину и США

Россияне переписали учебники истории, куда добавили современные события в Украине (фото: twitter.com/oldLentach)

Из цитаты можно увидеть, что россияне и дальше лелеют образ "великой страны" и порождают пренебрежение к другому миру в будущих поколениях.

Украину на страницах учебника называют ультранационалистическим государством, где "инакомыслие жестко преследуется, оппозиция запрещена, все российское объявлено враждебным".

Не смогли пропагандисты не обойти процесс декоммунизации в украинских городах.

"Идет уничтожение всего, так или иначе свидетельствующее об общей для братских народов истории и культуре. Сначала прошла "декоммунизация" - тотальный снос памятников, связанных с СССР. Затем с размахом продолжили уничтожать мемориалы, посвященные подвигам советских солдат в годы Великой Отечественной. Потом стало уничтожаться вообще все, что так или иначе связано с Россией, включая памятники Пушкину, Екатерине II, российскими писателям и поэтам, музыкантам и ученым", - пишут в учебнике.

Обратите внимание, что ни одно из утверждений не имеет под собой аргументации. То есть, детям в российских школах не объясняют, почему Украина это делает или почему не должна делать. Ученики получают эмоционально окрашенную информацию, которая не дает им право сформировать собственное мнение.

&quot;Геббельс нервно курит в сторонке&quot;. В РФ выпустили новый учебник по истории - про &quot;СВО&quot;, Украину и США

Учебник по истории России почти не содержит дат, документов, фотографий или других подтверждений реальности событий (фото: twitter.com/oldLentach)

"Узнавая в интернете любую информацию о происходящем в Украине сейчас, помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером", - учат будущих пропагандистов россияне.

Отдельная глава посвящена помощи США Украине. Конечно, речь идет о поставках оружия и санкциях, налагаемых на Россию. Авторы учебника называют их "совершенно незаконными". Опять-таки почему? Неизвестно.

"Случилось невиданное и опять немыслимое. Западом были похищены хранящиеся в их банках общие активы российского государства на общую сумму более 300 миллиардов долларов", - пишут авторы. При этом следует сказать, что активы были не похищены, а заблокированы.

&quot;Геббельс нервно курит в сторонке&quot;. В РФ выпустили новый учебник по истории - про &quot;СВО&quot;, Украину и США

Крупнейшими "врагами" России в соответствии с текстом учебника являются Украина и США, помогающие ВСУ (фото: twitter.com/oldLentach)

Но придумывать небылицы россияне любят и о себе. Так, на одной из страниц говорится, что движение "Народный фронт" собрало более 6,5 миллиарда рублей на нужды так называемой СВО. Интересно, что сами росСМИ сообщали о сумме в размере 56 миллионов. Так кто кому противоречит?

&quot;Геббельс нервно курит в сторонке&quot;. В РФ выпустили новый учебник по истории - про &quot;СВО&quot;, Украину и США&quot;Геббельс нервно курит в сторонке&quot;. В РФ выпустили новый учебник по истории - про &quot;СВО&quot;, Украину и США

Российские СМИ и утверждения в учебниках отмечают разные данные о волонтерском движении в РФ (фото: twitter.com/oldLentach; скриншот: росСМИ)

Что о таких учебниках думают россияне

В комментариях они были шокированы тем, что будут изучать в школе их дети:

  • "Обвиняй врага в том, что делаешь сам".
  • "Геббельс нервно курит в сторонке".
  • "Это так плохо, что это нужно будет поместить во все музеи, касающиеся современной истории".
  • "Обязательно нужно купить все актуальные учебники и сохранить для внуков. Они просто не поверят, с круглыми глазами будут слушать в шоке, а потом будут смеяться".
  • "Почему о мальчике в трусиках, биолабораториях с комарами и грязной бомбе не сделали абзац? Какая-то неполная пропаганда. Не убедительно".
  • "У меня уголовка за антивоенный пост и административка со штрафом за то, что сказал, что Россия бьет по гражданским объектам. Поэтому читаю это все и прямо верю".
  • "Я окончил школу в 2004 году, и тогда тоже нужно было ежегодно покупать новое издание учебника истории. Никогда этого не понимал".
  • "Сегодня Россия - поистине страна возможностей. Но большая доходность всегда идет в руку с высоким риском. Вот и у вас, дети, есть риск погибнуть в чужой стране просто так".

Ранее мы рассказывали, как россиянка отказалась говорить с отцом, попавшим в плен ВСУ.

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