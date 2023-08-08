"Геббельс нервно курит в сторонке". В РФ выпустили новый учебник по истории - про "СВО", Украину и США

Министерство образования России представило учебник истории России, где уже появились разделы о российско-украинской войне. Кроме того, "обновили" разделы про 70-е, 80-е, 90-е и "нулевые" года. Конечно, правды вы там не найдете, но пропаганда достигла такого абсурдного уровня, что даже сами россияне перестают верить в нее.

Об этом пишет одно из оппозиционных российских СМИ.

О чем рассказывает учебник

Авторы книги рассказывают о России как о стране возможностей и это благодаря тому, что многие иностранные компании ушли с их рынка. Более того - в разделе говорят, что страны Евросоюза начали испытывать значительный дефицит ресурсов из-за эмбарго на российские нефть и газ.

"Главным бенефициаром конфликта в Украине стали США. Им удалось навязать Европе свой дорогой газ и другие ресурсы. США полны решимости воевать "до последнего украинца". Как говорят американцы: "Ничего личного. Только бизнес", - говорится в цитате из учебника.

Россияне переписали учебники истории, куда добавили современные события в Украине (фото: twitter.com/oldLentach)

Из цитаты можно увидеть, что россияне и дальше лелеют образ "великой страны" и порождают пренебрежение к другому миру в будущих поколениях.

Украину на страницах учебника называют ультранационалистическим государством, где "инакомыслие жестко преследуется, оппозиция запрещена, все российское объявлено враждебным".

Не смогли пропагандисты не обойти процесс декоммунизации в украинских городах.

"Идет уничтожение всего, так или иначе свидетельствующее об общей для братских народов истории и культуре. Сначала прошла "декоммунизация" - тотальный снос памятников, связанных с СССР. Затем с размахом продолжили уничтожать мемориалы, посвященные подвигам советских солдат в годы Великой Отечественной. Потом стало уничтожаться вообще все, что так или иначе связано с Россией, включая памятники Пушкину, Екатерине II, российскими писателям и поэтам, музыкантам и ученым", - пишут в учебнике.

Обратите внимание, что ни одно из утверждений не имеет под собой аргументации. То есть, детям в российских школах не объясняют, почему Украина это делает или почему не должна делать. Ученики получают эмоционально окрашенную информацию, которая не дает им право сформировать собственное мнение.

Учебник по истории России почти не содержит дат, документов, фотографий или других подтверждений реальности событий (фото: twitter.com/oldLentach)

"Узнавая в интернете любую информацию о происходящем в Украине сейчас, помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером", - учат будущих пропагандистов россияне.

Отдельная глава посвящена помощи США Украине. Конечно, речь идет о поставках оружия и санкциях, налагаемых на Россию. Авторы учебника называют их "совершенно незаконными". Опять-таки почему? Неизвестно.

"Случилось невиданное и опять немыслимое. Западом были похищены хранящиеся в их банках общие активы российского государства на общую сумму более 300 миллиардов долларов", - пишут авторы. При этом следует сказать, что активы были не похищены, а заблокированы.

Крупнейшими "врагами" России в соответствии с текстом учебника являются Украина и США, помогающие ВСУ (фото: twitter.com/oldLentach)

Но придумывать небылицы россияне любят и о себе. Так, на одной из страниц говорится, что движение "Народный фронт" собрало более 6,5 миллиарда рублей на нужды так называемой СВО. Интересно, что сами росСМИ сообщали о сумме в размере 56 миллионов. Так кто кому противоречит?

Российские СМИ и утверждения в учебниках отмечают разные данные о волонтерском движении в РФ (фото: twitter.com/oldLentach; скриншот: росСМИ)

Что о таких учебниках думают россияне

В комментариях они были шокированы тем, что будут изучать в школе их дети: