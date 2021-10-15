В ГБР рассказали о новых случаях издевательств "копов" над задержанными в Украине

В Государственном бюро расследований сообщили о новых случаях превышения полицейскими полномочий и издевательства над задержанными гражданами. Недавно очередные подобные инциденты были зафиксированы в Житомирской, Запорожской и Киевской областях.

Во всех этих случаях "копы" подозреваются или обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Так, было начато досудебное расследование по факту избиения 41-летнего мужчины в Житомирском районном отделении полиции. Делом занимаются следователи Территориального управления ГБР в Хмельницком при содействии внутренней безопасности Нацполиции.

Было выяснено, что мужчину, вероятно причастного к мелкому хулиганству, доставили в отделение полиции. Между одним из оперуполномоченных и гражданином возник словесный конфликт, в результате которого полицейский резиновой дубинкой избил мужчину прямо в холле райотдела. Происходящее видели другие посетители отделения, которые остановили "копа" и вызвали "скорую".

ГБР рассказало о фактах превышения полицейскими полномочий и применения силы против граждан (фото: dbr.gov.ua)

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также многочисленные ушибы различных частей тела.

В Запорожье патрульные заставили раздеться мужчину, который был вместе с женщиной, а пару на улице остановили без всяких оснований. Когда никаких запрещенных веществ у мужчины не нашли, "копы" просто продолжили издеваться над ним и бить - выкручивали пострадавшему уши и пальцы, наносили удары по голове, телу, ногам.

Полицейские за избиение задержанных предстанут перед судом (фото: dbr.gov.ua)

Также в суд направили обвинительный акт в отношении житомирского инспектора патрульной полиции, который избил людей при задержании. Этот инцидент произошел еще в ноябре 2020-го. Тогда патрульный совместно с коллегой остановил машину, водитель которой нарушил ПДД.

"Разговор водителя с полицейскими переросла в спор, в результате которого полицейские задержали водителя и надели на него наручники. После этого патрульный начал бить мужчину руками и ногами по голове. Также он ударил в лицо пассажира автомобиля", - передали в ГБР.

Недавно под Киевом сообщили о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции в Белой Церкви, который избил нарушителя ПДД (свернул на светофоре на красный свет) в ночь на 10 октября.

Следователи выяснили, что тогда патрульные остановили водителя, решив, что мужчина пьяный, и без соответствующего теста начали выписывать ему штраф. При оформлении протокола и изъятии водительских прав мужчина на эмоциях ударил рукой по заднему окну полицейского авто. Тогда из служебной машины выбежали правоохранители, сбили его с ног и скрутили, а один из инспекторов принялся наносить удары руками и ногами по голове и туловищу мужчины. Затем "копы" надели на него наручники, и на просьбы прекратить избиение не реагировали.