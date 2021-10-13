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В Полтавской области двух "копов" подозревают в зверском изнасиловании беременной: детали скандала

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Полтава, Среда 13 октября 2021 12:59
В Полтавской области двух "копов" подозревают в зверском изнасиловании беременной: детали скандала Под Полтавой изнасиловали женщину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Полтавской области в селе Чавельча изнасиловали беременную женщину, ворвавшись к ней в квартиру. В зверском преступлении подозревают двух полицейских.

Об этом утверждает на странице Facebook депутат Антон Мосийчук.

По его словам, все произошло в ночь с 11 на 12 октября. Дверь в квартиру женщины выломали, а потом по-зверски ее изнасиловали. Отмечается, что женщина беременна вторым ребенком и является матерью-одиночкой.

"Вчера в ночь с 11 на 12 октября в селе Чавельча Лубенского района Полтавской области полицейский участковый капитан Тарас Шаповаленко (сейчас вроде уже уволился задним числом) с бывшим коллегой по службе Павлом Нечепой (работал в уголовном розыске) выбив дверь, ворвались в дом местной жительницы, матери одиночки Снежаны Сайко 1990 г.р. беременной вторым ребенком и зверски ее изнасиловали", - утверждает Мосийчук.

По словам депутата, сейчас Снежана госпитализирована с кровотечением в больницу, а "два урода в форме полиции бегают селом и районом предлагают большие деньги, чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок".

"Публично обращаюсь к руководству МВД и ГБР с требованием немедленно задержать оборотней в полицейской форме и наказать по закону", - написал депутат.

В Полтавской области двух &quot;копов&quot; подозревают в зверском изнасиловании беременной: детали скандалаПодозреваемый в изнасиловании Шаповаленко Тарас (фото: Антон Мосийчук)

Как мы ранее писали, в Киеве женщину изнасиловали прямо в лифте.

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