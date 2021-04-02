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В Хмельницкой области при задержании умер 25-летний парень. ГБР начало расследование

Новина українською → Староконстантинов, Пятница 02 апреля 2021 17:40
В Хмельницкой области при задержании умер 25-летний парень. ГБР начало расследование Фото: 25-летний парень умер во время задержания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В городе Староконстантинов Хмельницкой области во время задержания полицейскими умер 25-летний парень. Госбюро расследований уже начало проверку инцидента.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Вечером 31 марта полицейские остановили мужчину для проверки пакета, который тот получил в почтовом отделении. Парень пытался убежать от правоохранителей, а когда его задержали, стал жаловаться на плохое самочувствие.

"В то время, когда сотрудники полиции пытались оказать первую медицинскую помощь, прохожие вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков. По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате остановки сердца", - рассказали в ГБР.

ГБР предварительно квалифицировало ситуацию как превышения служебных полномочий полицейскими, повлекшее тяжкие последствия. В случае доказательства вины правоохранителям грозит до 10 лет лишения свободы.

Пакет, который хотели проверить правоохранители, отправили на экспертизу, что в нем было - не уточняют.

Напомним, в феврале двух черкасских полицейских заподозрили в пытках задержанного.

Кроме того, в прошлом году шестерым николаевским полицейским сообщили о подозрении в пытках мужчины.

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