Сладкая газировка разрушает кости: ищите в составе такие компоненты

Когда речь заходит о вреде сладких газированных напитков, большинство из нас вспоминает, что она вредна из-за большого количества сахара и химических добавок. Следуя логике, о том, что употребление сладкой воды время от времени не вредно, мы продолжаем ее покупать годами...

Сейчас мы разберем некоторые компоненты, которые могут входить в состав сладких газированных напитков и влиять на "смягчение" костей.

Кукурузный сироп или другие его разновидности

Как рассказывает американский доктор Эрик Берг, кукурузный сироп истощает кальций и витамин D в организме, провоцируя вымывание кальция почками. Также он провоцирует дефицит магния, тем самым повышая риск остеопороза.

Магний необходим для построения костей, также без магния не происходит усвоения витамина D. Во время дефицита магния страдают щитовидные железы, которые начинают забирать необходимый кальций у костей.

Кукурузный сироп может навредить (фото: instagram.com)

Ортофосфорная кислота

Эту кислоту добавляют к сладким напиткам для более насыщенного вкуса. Она делает невозможным развитие плесени и бактерий, ведь в напитках много сахара, которым в первую очередь питаются бактерии.

Проблема использования ортофосфорной кислоты в том, что из-за нее есть риск заболевания остеопорозом - снижение прочности и плотности костей, а также нарушение их строения.

Также ортофосфорная кислота вредна для зубов и негативно влияет на способность организма усваивать железо и цинк.

Кофеин

Если газированный напиток имеет в своем составе кофеин, то он дополнительно влияет на вымывание кальция из костей.

Некоторые сладкие газированные напитки содержат кофеин (фото: pixabay.com)

Все эти ингредиенты взаимодействуют между собой и наносят еще больше вреда для нашего здоровья. Поэтому подумайте несколько раз перед покупкой очередных литров яда.