Солодкі газовані напої руйнують кістки: шукайте в складі такі компоненти

Коли мова заходить про шкідливість солодких газованих напоїв, більшість з нас згадує, що вона шкідлива через велику кількість цукру та хімічних добавок. Дотримуючись логіки, про те, що вживання солодкої води час від часу не шкідливе, ми продовжуємо її купляти роками...

Зараз ми розберемо деякі компоненти, які можуть входити у склад солодких газованих напоїв та впливати на "пом'якшення" кісток.

Кукурудзяний сироп або інші його різновиди

Як розповідає, американський доктор Ерік Берг, кукурудзяний сироп виснажує кальцій та вітамін D в організмі, провокуючи вимивання кальцію нирками. Також він провокує дефіцит магнію, тим самим підвищуючи ризик остеопорозу.

Магній необхідний для побудови кісток, також без магнію не відбувається засвоєння вітаміну D. Під час дефіциту магнію страждають щитоподібні залози, які починають забирати необхідний кальцій у кісток.

Кукурудзяний сироп може нашкодити (фото: instagram.com)

Ортофосфорна кислота

Цю кислоту додають до солодких напоїв для більш насиченого смаку. Вона унеможливлює розвиток плісняви та бактерій, адже у напоях багато цукру, яким в першу чергу харчуються бактерії.

Проблема використання ортофосфорної кислоти в тому, що через неї є ризик захворювання остеопорозом - зниження міцності та щільності кісток, а також порушення їх будови.

Також ортофосфорна кислота шкідлива для зубів та негативно впливає на здатність організму засвоювати залізо та цинк.

Кофеїн

Якщо газований напій має у своєму складі кофеїн, то він додатково впливає на вимивання кальцію з кісток.

Деякі солодкі газовані напої містять кофеїн (фото: pixabay.com)

Усі ці інгредієнти взаємодіють між собою та наносять ще більше шкоди для нашого здоров'я. Тож подумайте декілька разів перед купівлею чергових літрів отрути.