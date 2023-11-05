Гайді Клум на вечірці у Лос-Анджелесі вразила сукнею від українського бренду (фото)

Гайді Клум засвітилась на червоній доріжці у сукні від українського бренду

Щороку у музеї мистецтв в Лос-Анджелесі проходить гала-вечір LACMA Art+Film, на який приходять суперзірки та вражають своїми вбраннями. Цьогоріч сукня Гайді Клум стала найбільш помітною серед усіх інших.

Модель обрала сукню від українського бренду Lever Couture, що усипане блискітками та має білий колір. Сукня Гайді довга та прикрашена торочками-пір’їнками обтічного силуету з глибоким декольте, а також сукня має розрізи на боках, що показують красу ніг Клум.

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Образ супермоделі можна назвати найяскравішим, динамічним, жіночним та дуже вишуканим. Волосся вона зачесала назад, а свій образ доповнила яскравим манікюром, масивними блискучими сережками, каблучкою та прозорими туфлями човниками на підборах.

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Ця сукня входить у нову колекцію Velocity of Emotions, авторкою якої є українська дизайнерка Леся Верлінг’єрі.

На офіційній сторінці бренду в Instagram Lever Couture цю сукню називають “Швидкість емоцій”. І вона дійсно може передавати емоції своїх власниць. Наприклад, Гайді Клум передає цією сукнею емоції сміливості, вишуканості та впевненості в собі.

Варто зазначити, що супермодель вже не вперше обирає вбрання від Lever Couture, адже це кутюрні сукні, які дають змогу зірками виглядати стильно, сучасно та підкреслити свою індивідуальність та смак.

Гайді вкотре підтвердила свою неповторність та особливість. І саме ця біла довга сукня допомогла моделі стати найпомітнішою гостею у музеї мистецтв в Лос-Анджелесі.

Сукня, яку обрала Гайді Клум (фото: instagram.com/lever_couture)