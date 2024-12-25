Гастроентеролог назвала 5 продуктів, які допомагають від здуття живота

Імбир

За словами експерта, до його складу входять активні сполуки гінгерол та шогаол, які стимулюють секрецію шлункового соку та жовчі.

Також імбир має протиблювотну дію, протизапальні та антибактеріальні властивості. До того ж має кармінативну дію, тобто сприяє виведенню газів.

Ананас

Фрукт містить бромелаїн, котрий сприяє розщепленню білків. Високий вміст води та клітковини позитивно впливають на моторику кишківника.

Чай з м'яти

Він має спазмолітичні властивості на ШКТ, ментол у напої покращує перистальтику кишківника.

Йогурт та інші кисломолочні властивості

Такі продукти можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на здуття. З одного боку, вони є чудовим джерелом пробіотиків, з іншого - наявність лактози, підсолоджувачів у складі та надмірне споживання може давати зворотний ефект.

Банани

Завдяки високому вмісту калію вони сприяють виведенню рідини, також містять слизоподібні речовини, котрі мають обволікуючий ефект.

Важливо дотримуватись норми - не більше 1-2 бананів на день.

Папая

Містить фермент папаїн, який допомагає розщеплювати білки до амінокислот, покращує перистальтику.

Людям з алергією на латекс, варто вживати папаю з обережністю, оскільки в незрілих плодах містяться латексоподібні сполуки.

Також фрукт не рекомендована вагітним, через вплив на гладку мускулатуру матки. Імбир, ананас та папаю не можна вживати при наявності виразкової хвороби шлунку та з обережністю слід їсти при ГЕРХ (гастроезофагеальній рефлюксній хворобі) або при індивідуальній чутливості до продукту.

Чай з мʼятою не завжди підходить пацієнтам із ГЕРХ, адже може додатково розслабити нижній стравохідний сфінктер.