Збережуть молодість та здоров'я шкіри: гастроентеролог назвала 10 корисних продуктів

Мати чисту та здорову шкіру - це не просто бажання, а абсолютна необхідність, Корисні продукти допоможуть надовше зберегти молодість, пружність шкіри обличчя і тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку гастроентеролога Євгенії Белінської.

Які продукти їсти

За словами лікаря, молодість та краса шкіри в першу чергу залежить від парильного догляду та харчування. Зокрема, варто мати такі 10 продуктів у раціоні:

авокадо - багатий на корисні жири та вітамін Е, впливає на зволоження шкіри та допомагає у боротьбі з її старінням

горіхи - особливо мигдаль і волоські горіхи містять вітамін Е, антиоксиданти та омега-3, що захищають шкіру від пошкоджень

червона риба (лосось, тунець, сардини) - багаті на омега-3 жирні кислоти, які впливають на зволоження шкіри та зменшують запалення

ягоди (чорниця, малина, полуниця) - містять антиоксиданти, які захищають шкіру від вільних радикалів

морква - джерело бета-каротину, який допомагає підтримувати шкіру сяючою та здоровою.

зелені листові овочі (шпинат, капуста)- багаті вітамінами А, С і К, сприяють регенерації шкіри і зменшують запалення

томати - містять лікопін, який захищає шкіру від сонячних променів і покращує її тонус

зелений чай - багатий поліфенолами, які захищають шкіру від пошкоджень та підтримують її еластичність.

темний шоколад з високим вмістом какао - містить антиоксиданти, що захищають шкіру і покращують її текстуру.

насіння чіа та льону - джерело омега-3 жирних кислот, але вже альфа-ліноленової, яка сприяє зволоженню та еластичності шкіри

Вживання цих продуктів допоможе зберегти здоровий вигляд шкіри. Однак, важливо пам'ятати, що харчування не замінить якісного догляду та вчасного лікування хвороб, якщо вони є.

Як очищати шкіру

Для очищення шкіри найкраще підходить душ помірної температури. Щоб зняти втому і підбадьоритися приймають прохолодний або контрастний душ.

Душ потрібно приймати щодня. Якщо у вас нормальна і жирна шкіра, користуйтеся милом або гелем для душу.

Щоб підтримувати шкіру у хорошому стані, необхідно регулярно проводити її глибоке очищення - пілінг. Це сприяє видаленню ороговілого шару, стимулюючи тим самим процес клітинного оновлення, покращує проникнення в шкіру зволожуючих і живильних засобів, робить її гладкою.

Умивайте обличчя тільки прохолодною водою. Гаряча вода при контакті зі шкірою обличчя може залишати небажані почервоніння, до того ж вона відмінно розкриває пори.

Для очищення шкіри зовсім не обов'язково використовувати агресивні засоби. Делікатне умивання гелем, пінкою або молочком прекрасно очистить шкіру від забруднень і пилу. Для глибокого очищення від жиру та макіяжу ідеально підійдуть гідрофільні олії. При виборі засобу для вмивання зверніть увагу на продукти без сульфатів, щоб не порушити природного рівня Ph шкіри.