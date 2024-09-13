Сохранят молодость и здоровье кожи: гастроэнтеролог назвала 10 полезных продуктов
Иметь чистую и здоровую кожу - это не просто желание, а абсолютная необходимость. Полезные продукты помогут подольше сохранить молодость, упругость кожи лица и тела.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.
Какие продукты есть
По словам врача, молодость и красота кожи в первую очередь зависит от парильного ухода и питания. В частности, следует иметь следующие 10 продуктов в рационе:
- авокадо - богат полезными жирами и витамином Е, влияет на увлажнение кожи и помогает в борьбе с ее старением
- орехи - особенно миндаль и грецкие орехи содержат витамин Е, антиоксиданты и омега-3, защищающие кожу от повреждений
- красная рыба (лосось, тунец, сардины) - богатые омега-3 жирными кислотами, которые влияют на увлажнение кожи и уменьшают воспаление
- ягоды (черника, малина, клубника) - содержат антиоксиданты, которые защищают кожу от свободных радикалов
- морковь - источник бета-каротина, который помогает поддерживать кожу сияющей и здоровой
- зеленые листовые овощи (шпинат, капуста) - богаты витаминами А, С и К, способствуют регенерации кожи и уменьшают воспаление
- томаты - содержат ликопин, который защищает кожу от солнечных лучей и улучшает ее тонус
- зеленый чай - богатый полифенолами, которые защищают кожу от повреждений и поддерживают ее эластичность
- темный шоколад с высоким содержанием какао - содержит антиоксиданты, защищающие кожу и улучшающие ее текстуру
- семена чиа и льна - источник омега-3 жирных кислот, но уже альфа-линоленовой, которая способствует увлажнению и эластичности кожи
Употребление этих продуктов поможет сохранить здоровый вид кожи. Однако важно помнить, что питание не заменит качественного ухода и своевременного лечения болезней, если они есть
Как очищать кожу
Для очищения кожи лучше всего подходит душ умеренной температуры. Чтобы снять усталость и взбодриться принимают прохладный или контрастный душ.
Душ нужно принимать каждый день. Если у вас нормальная и жирная кожа, пользуйтесь мылом или гелем для душа.
Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, необходимо регулярно проводить ее глубокую очистку - пилинг. Это способствует удалению ороговевшего слоя, стимулируя тем самым процесс клеточного обновления, улучшает проникновение в кожу увлажняющих и питательных средств, делает ее гладкой.
Умывайте лицо только прохладной водой. Горячая вода при контакте с кожей лица может оставлять нежелательные покраснения, к тому же она отлично вскрывает поры.
Для очищения кожи совсем не обязательно использовать агрессивные средства. Нежное умывание гелем, пенкой или молочком прекрасно очистит кожу от загрязнений и пыли. Для глубокого очищения от жира и макияжа идеально подойдут гидрофильные масла. При выборе средства для умывания обратите внимание на продукты без сульфатов, чтобы не нарушить естественный уровень Ph кожи.
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