Гарячий чи холодний? Який душ найкраще приймати для здоров'я
Експерти в галузі здоров'я та краси наполягають на перевагах холодного душу, температурою приблизно +15 градусів.
Чому саме холодний душ корисно приймати, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на Vogue.
Чому корисно приймати холодний душ
Як виявилося, користь від простого холодного душу - величезна. Зрештою, провідні спортсмени регулярно використовують крижані ванни, і існує безліч досліджень, що підтверджують користь холодної води.
Поліпшення обміну речовин, покращення психічного здоров'я, зниження рівня стресу, полегшення болю в суглобах та багато іншого.
Доктор медичних наук та доцент кафедри первинної медичної допомоги факультету Маунт-Сінай Мадждолін Джаюше, повідомила, що холодову терапію можна практикувати, плаваючи у неопалюваному басейні або просто приймаючи холодний душ.
"Сприймайте це як невеликий "шок" для вашої системи. Коли ви знаходитесь в холодній воді, ваш мозок занадто зайнятий тим, щоб позбутися неприємних відчуттів, замість того, щоб думати про всі причини вашого нещастя або стресу. Це допоможе вам викинути все непотрібне з голови", - радить медик.
Які плюси холодного душу
- Зменшує запалення та набряк
- Зменшує хронічний біль у суглобах та м'язах.
- Зміцнює імунну систему
- Сприяє загальному покращенню здоров'я
- Покращує обмін речовин та зниження ваги
- Покращує чутливість до інсуліну та знижує ризик розвитку діабету 2 типу
- Допомагає боротися із симптомами депресії
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