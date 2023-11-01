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Гарячий чи холодний? Який душ найкраще приймати для здоров'я

Середа 01 листопада 2023 20:42
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Гарячий чи холодний? Який душ найкраще приймати для здоров'я Який душ потрібно приймати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Експерти в галузі здоров'я та краси наполягають на перевагах холодного душу, температурою приблизно +15 градусів.

Чому саме холодний душ корисно приймати, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на Vogue.

Чому корисно приймати холодний душ

Як виявилося, користь від простого холодного душу - величезна. Зрештою, провідні спортсмени регулярно використовують крижані ванни, і існує безліч досліджень, що підтверджують користь холодної води.

Поліпшення обміну речовин, покращення психічного здоров'я, зниження рівня стресу, полегшення болю в суглобах та багато іншого.

Доктор медичних наук та доцент кафедри первинної медичної допомоги факультету Маунт-Сінай Мадждолін Джаюше, повідомила, що холодову терапію можна практикувати, плаваючи у неопалюваному басейні або просто приймаючи холодний душ.

"Сприймайте це як невеликий "шок" для вашої системи. Коли ви знаходитесь в холодній воді, ваш мозок занадто зайнятий тим, щоб позбутися неприємних відчуттів, замість того, щоб думати про всі причини вашого нещастя або стресу. Це допоможе вам викинути все непотрібне з голови", - радить медик.

Які плюси холодного душу

  • Зменшує запалення та набряк
  • Зменшує хронічний біль у суглобах та м'язах.
  • Зміцнює імунну систему
  • Сприяє загальному покращенню здоров'я
  • Покращує обмін речовин та зниження ваги
  • Покращує чутливість до інсуліну та знижує ризик розвитку діабету 2 типу
  • Допомагає боротися із симптомами депресії

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