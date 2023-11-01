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Горячий или холодный? Какой душ лучше всего принимать для здоровья

Среда 01 ноября 2023 20:42
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Горячий или холодный? Какой душ лучше всего принимать для здоровья Фото: Какой душ нужно принимать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Эксперты в области здоровья и красоты настаивают на преимуществах холодного душа, температурой приблизительно +15 градусов.

Почему именно холодный душ полезно принимать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Vogue.

Почему полезно принимать холодный душ

Как оказалось, польза от простого холодного душа - огромная. В конце концов, ведущие спортсмены регулярно используют ледяные ванны, и существует бесчисленное количество исследований, подтверждающих пользу холодной воды.

Улучшение обмена веществ, улучшение психического здоровья, снижение уровня стресса, облегчение болей в суставах и многое другое.

Доктор медицинских наук и доцент кафедры первичной медицинской помощи факультета Маунт-Синай Мадждолин Джаюше, сообщила, что холодовую терапию можно практиковать, плавая в неотапливаемом бассейне или просто принимая холодный душ.

"Воспринимайте это, как небольшой "шок" для вашей системы. Когда вы находитесь в холодной воде, ваш мозг слишком занят тем, чтобы избавиться от неприятных ощущений, вместо того, чтобы думать обо всех причинах вашего несчастья или стресса. Это поможет вам выбросить все ненужное из головы", - советует медик.

Какие плюсы холодного душа

  • Уменьшает воспаление и отек
  • Уменьшает хроническую боль в суставах и мышцах
  • Укрепляет иммунную систему
  • Способствует общему улучшению здоровья
  • Улучшает обмен веществ иснижение веса
  • Улучшает чувствительность к инсулину и снижает риск развития диабета 2 типа
  • Помогает бороться с симптомами депрессии

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