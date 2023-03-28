ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Так гарячі бутерброди ви ще не готували. Спосіб, що змінює все

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 08:30
Так гарячі бутерброди ви ще не готували. Спосіб, що змінює все Як приготувати гарячі бутерброди (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Гарячі бутерброди до сніданку чи вечері - крута альтернатива тій же піці. Страву готувати швидко і просто, а ваші домашні будуть просити їх знову і знову.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee у YouTube.

Складники:

  • Ковбаса - 100 г
  • Сир - 100 г
  • Цибуля - 0,5 шт.
  • Помідори - 100 г
  • Кетчуп - 1-2 ст. л.
  • Майонез – 1-2 ст. л.
  • Батон - 6-8 шматочків

Покрокове приготування

Натріть ковбасу і сир на крупній тертці. Дрібно наріжте половину цибулини.

Наріжте помідори на дрібні шматки і змішайте всі інгредієнти.

Додайте кетчуп і майонез, перемішайте. Накладіть масу на шматочки батона.

Викладіть на деко, вистелене пергаментом.

Поставте в розігріту до 10-15 хвилин духовці. Ваші смачнющі бутерброди готові!

Раніше ми писали, як приготувати дуже смачний королівський дерун.

Також дивіться відео від кулінарки, як приготувати яблучний пиріг-п'ятихвилинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти