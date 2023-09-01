Гаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує Україну

Учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", модель та успішна бізнесвумен Кайлі Дженнер, представила нову рекламну кампанію всесвітньо відомого шведського бренду Acne Studios.
Пропонуємо вам подивитися, як виглядає сьогодні Кайлі, і насолодитися її новим образом.
Acne Studios представив свою довгоочікувану джинсову колекцію на осінь 2023 року, де головною моделлю й стала Кайлі.
Вона продемонструвала новітні джинсові моделі на своєму тілі, яке було вкрите олією та фарбою.
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
"Мені подобаються добрі стосунки, які склалися у мене з Acne Studios. Я є шанувальницею цього бренду, і ношу їхню продукцію протягом останніх кількох років", - заявила Кайлі.
Світлини робив культовий французький фотограф Карлейн Джейкобс.
"Ця рекламна кампанія - одна з моїх улюблених. Мені сподобалося працювати з фотографом, і мені подобається простота образів, вони мають силу у своїй прямоті", - підкреслила Дженнер.
На одному із фото сувора, але пристрасна Дженнер одягнена в джинсову куртку великого розміру та мішкуваті джинси з низькою посадкою. При цьому вона без білизни, але у туфлях-човниках з гострим носом.
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
На іншому вона одягла джинсовий мікротоп, такі ж об’ємні джинси та тримає в руках міні-сумку.
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
На знімках крупним планом Дженнер зображена в спортивних сонцезахисних окулярах великого розміру з ефектом бруду та вологим волоссям.
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
За словами представників бренду, Кайлі у цій фотосесії "уособлює трендовий денім цього сезону".
Шанувальники моделі, до слова, в захваті від нових образів зірки та висловлюють свої компліменти у коментарях:
Варто зауважити, що кілька днів тому бренд натякнув на участь Дженнер у новій рекламній кампанії, опублікувавши відео, в якому деякі користувачі впізнали Кайлі завдяки її знаним довгим нігтям.
Також важливо зазначити, що Acne Studios підтримує Україну фактично з перших днів повномасштабної війни. Про це вони написали у своєму Х (Twitter).
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Раніше ми писали про те, яке таємне ім'я дали своєму синові Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт.
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