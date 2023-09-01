Горячая Кайли Дженнер снялась в страстной фотосессии для известного бренда, поддерживающего Украину

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян", модель и успешная бизнесвумэн Кайли Дженнер, представила новую рекламную кампанию всемирно известного шведского бренда Acne Studios.
Предлагаем вам посмотреть, как выглядит сегодня Кайли, и насладиться ее новым образом.
Acne Studios представил свою долгожданную джинсовую коллекцию на осень 2023 года, где главной моделью стала Кайли.
Она продемонстрировала новейшие джинсовые модели на своем теле, покрытом маслом и краской.
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
"Мне нравятся хорошие отношения, которые сложились у меня с Acne Studios. Я являюсь поклонницей этого бренда, и ношу их продукцию в течение последних нескольких лет", - заявила Кайли.
Фотографии делал культовый французский фотограф Карлейн Джейкобс.
"Эта рекламная кампания - одна из моих любимых. Мне понравилось работать с фотографом, и мне нравится простота образов, они имеют силу в своей прямоте", - подчеркнула Дженнер.
На одном из фото суровая, но страстная Дженнер одета в джинсовую куртку большого размера и мешковатые джинсы с низкой посадкой. При этом она без белья, но в туфлях-лодочках с острым носом.
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
На другом она надела джинсовый микротоп, такие же объемные джинсы и держит в руках мини-сумку.
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
На снимках крупным планом Дженнер изображена в спортивных очках большого размера с эффектом грязи и влажными волосами.
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
По словам представителей бренда, Кайли в этой фотосессии "олицетворяет трендовый деним этого сезона".
Любители модели, к слову, в восторге от новых образов звезды и выражают свои комплименты в комментариях:
Стоит заметить, что несколько дней назад бренд намекнул на участие Дженнер в новой рекламной кампании, опубликовав видео, в котором некоторые пользователи узнали Кайли благодаря ее известным длинным ногтям.
Также важно отметить, что Acne Studios поддерживает Украину практически с первых дней полномасштабной войны. Об этом они написали в своем Х (Twitter).
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