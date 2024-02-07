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Гарвардський професор заявляє, що знайшов уламки інопланетного апарату: фотодокази

Вчений Аві Леб вважає, що знайшов уламки інопланетного апарата (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Процесор природничих наук із Гарвардського університету Аві Леб стверджує, що знайшов зразки інопланетної технології. Втім, інші вчені ставлять під сумнів заяву науковця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Futurism.

На чому базується гучна заява вченого

Леб опублікував нове дослідження, присвячене вивченню металевих сфер, які його команда торік знайшла на дні Тихого океану.  Вчений вважає, що це уламки космічного апарату позаземної цивілізації.

За словами вченого, інопланетний апарат міг бути схожим на один із зондів "Вояджер", який майже пів століття тому відправили на дослідження Сонячної системи.

Також у новому дослідженні Леб вивчав метеорит під назвою IM1. Він впав у Тихий океан недалеко від Папуа-Нової Гвінеї майже 10 років тому. Тривалий час це небесне тіло не цікавило науковців, аж поки у 2022 році за його вивчення не взявся Леб. Дослідження підтвердило, що це був перший міжзоряний об'єкт, який упав на Землю.

Торік команда вчених відправилась на пошуки цього метеориту на дні Тихого океану і виявили сотні маленьких металевих сфер. На думку Леба, це уламки IM1 або ж залишки від позаземних технологій.

Зразки, які вивчав Аві Леб (фото: Daily Mail)

Натомість інші вчені восени минулого року заявили, що знахідка Леба не має жодного стосунку до інопланетян. Скоріш за все, уламки з'явилися внаслідок ядерних випробувань або ж були вугільною золою, тобто відходами промислового виробництва.

Леб провів нове дослідження, щоб його результатами переконати скептиків. Нові результати показують, що хімічний склад сфер відрізняється від складу будь-якого відомого матеріалу в Сонячній системі. Аналіз показав, що ці об'єкти походять не із Сонячної системи. Сам професор вважає, що колеги просто заздрять його відкриттю.

Зразки, які вивчав Аві Леб (фото: Daily Mail)

Дослідник не планує зупинятись і думає організувати ще одну експедицію, щоб виявити на дні Тихого океану більші фрагменти інопланетного об'єкта.

Леб вважає, що інопланетян потрібно шукати не в дуже далекому космосі. На його думку, треба орієнтуватися на виявлення інопланетних зондів, які можуть перебувати в Сонячній системі.

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вчені