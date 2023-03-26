"Гаррі Поттер" скоро стане татом: що відомо про його кохану (фото)

Знаменитий актор Деніел Редкліфф, який зіграв Гаррі Поттера, вперше стане батьком. Його кохана Ерін Дарк, з якою актор разом уже понад 10 років, вагітна. Очікується, що дитина з'явиться на світ осінь 2023 року.

Що відомо про кохану Редкліффа – читайте у матеріалі нижче.

Ерін Дарк вагітна

Американську актрису Ерін Дарк помітили на прогулянці разом зі знаменитим Денієлом Редкліффом 25 березня. У Ерін вже виразно було видно округлий животик.

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк (фото: instagram.com/daniel)

Пізніше представник Деніела підтвердив для The Hollywood Reporter, що Ерін справді вагітна і пара чекає на свого первістка.

Що відомо про кохану "Гаррі Поттера"

Пара познайомилася на зйомках фільму "Убий своїх коханих" у 2012 році. Редкліфф зіграв у фільмі знаменитого поета Аллена Гінзберга, а Ерін - жінку, яка з ним мала романтичну зустріч.

Роман стрімко розвивався і незабаром вони стали разом жити. В одному з інтерв'ю Редкліфф зізнався, що закохався в Ерін під час спільної інтимної сцени у фільмі.

"Це чудовий запис нашого першого флірту. Жодної гри там не відбувається - принаймні, з мого боку. Є момент, коли вона змушує мене сміятися, і я сміюся як я, а не як мій персонаж. Вона була неймовірно кумедною та розумною", - описав це "Гаррі Поттер".

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк (фото: instagram.com/erinmayadarke)

Пара не приховувала своїх стосунків із самого початку і досить швидко почала з'являтися разом на публіці, у тому числі й на червоних доріжках. Однак Редкліфф неодноразово говорив, що не хоче афішувати своє особисте життя.

"Як актор, я просто хочу жити своїм життям і бачити своїх друзів, і я просто хочу, щоб те, про що говорять люди - була моя робота. Я вважаю, що в моєму особистому житті немає нічого цікавого для інших. У мене просте і щасливе життя, я вже 10 років живу із коханою дівчиною", - заявив актор.

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк (фото: instagram.com/erinmayadarke)

Даніелу Редкліффу – 33 роки, а Ерін його старше на 5 років і їй цього року виповниться 38 років. Вона вища за свого коханого на кілька сантиметрів.

Ерін Дарк знялася у таких фільмах: "Ми повинні поговорити про Кевіна", "Убий своїх коханих", "Поруч із тихими водами", "Кохання і милосердя", "Все ще Аліса", серіали "Батл-Крік", "Громадська мораль" ", "Батьківщина", "Дивовижна місіс Мейзел", "ФБР", "Чудотворці", "Повстання гарних дівчаток".