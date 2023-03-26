"Гарри Поттер" скоро станет папой: что известно о его возлюбленной (фото)

Знаменитый актер Дэниэл Рэдклифф, который сыграл Гарри Поттера, впервые станет отцом. Его возлюбленная Эрин Дарк, с которой актер вместе уже более 10 лет, беременна. Ожидается, что малыш появится на свет осень 2023 года.

Эрин Дарк беременна

Американскую актрису Эрин Дарк заметили на прогулке вместе со знаменитым Дэниелом Рэдклиффом 25 марта. У Эрин уже отчетливо был виден округлившийся животик.

Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк (фото: instagram.com/daniel)

Позже представитель Дэниела подтвердил для The Hollywood Reporter, что Эрин действительно беременна и пара ждет своего первенца.

Что известно о возлюбленной "Гарри Поттера"

Пара познакомилась на съемках фильма "Убей своих любимых" в 2012 году. Рэдклифф сыграл в фильме знаменитого поэта Аллена Гинзберга, а Эрин - женщину, у которой с ним была романтическая встреча.

Роман развивался стремительно и вскоре они стали вместе жить. В одном из интервью Рэдклифф признался, что влюбился в Эрин во время совместной интимной сцены в фильме.

"Это замечательная запись нашего первого флирта. Никакой игры там не происходит - по крайней мере, с моей стороны. Есть момент, когда она заставляет меня смеяться, и я смеюсь как я, а не как мой персонаж. Она была невероятно забавной и умной", - описал это "Гарри Поттер".

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк (фото: instagram.com/erinmayadarke)

Пара не скрывала свои отношения с самого начала и довольно быстро стала появляться вместе на публике, в том числе и на красных дорожках. Однако Рэдклифф неоднократно говорил, что не хочет афишировать свою личную жизнь.

"Как актер, я просто хочу жить своей жизнью и видеть своих друзей, и я просто хочу, чтобы то, о чем говорят люди - была моя работа. Я считаю, что в моей личной жизни нет ничего интересного для других. У меня простая и счастливая жизнь, я уже 10 лет живу с любимой девушкой", - заявил актер.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк (фото: instagram.com/erinmayadarke)

Даниэлу Рэдклиффу - 33 года, а Эрин его старше на 5 лет и ей в этом году исполнится 38 лет. Она выше своего возлюбленного на несколько сантиметров.

Эрин Дарк снялась в таких фильмах: "Мы должны поговорить о Кевине", "Убей своих любимых", "Рядом с тихими водами", "Любовь и милосердие", "Все еще Алиса", сериалы "Батл-Крик", "Общественная мораль", "Родина", "Удивительная миссис Мейзел", "ФБР", "Чудотворцы", "Восстание хороших девочек".