Эти гарниры принесут вред вашим сосудам и сердцу: от каких блюд стоит отказаться

Гарниры к основным блюдам являются обязательным рационом в жизни каждого человека. Многие люди стараются разнообразить меню и используют множество различных гарниров.
Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала три вида гарнира, которые приносят самый большой вред сосудам и сердцу.
По словам специалиста, самым опасным гарниром является картофель пюре. Такой способ приготовления картошки стоит оставить только для праздничных меню и в ежедневном рационе свести к минимуму.
Если человек абсолютно здоров, то он может употреблять в пищу любые продукты.
Но в каждом рационе важно соблюдать умеренность и четко понимать – некоторые блюда в нем присутствуют в качестве лакомства или деликатеса. Кое-чем можно побаловать себя на праздники.
Не все гарниры подходят для ежедневного употребления и самыми вредными врач назвала:
"При регулярном потреблении эти гарниры становятся особенно вредными. Они содержат высокий уровень легко усваиваемых углеводов, способных быстро повышать уровень сахара в крови", - отметила специалист.
Она добавила, что пристрастие к таким блюдам чревато нарушением гликемического уровня и развитием ассоциированных нарушений вплоть до ожирения и диабета 2 типа.
Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты стоит употреблять не чаще одного раза в месяц.
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