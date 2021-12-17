UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эти гарниры принесут вред вашим сосудам и сердцу: от каких блюд стоит отказаться

Автор: Анна Шиканова

Гарниры к основным блюдам являются обязательным рационом в жизни каждого человека. Многие люди стараются разнообразить меню и используют множество различных гарниров.

Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала три вида гарнира, которые приносят самый большой вред сосудам и сердцу.

По словам специалиста, самым опасным гарниром является картофель пюре. Такой способ приготовления картошки стоит оставить только для праздничных меню и в ежедневном рационе свести к минимуму.

Если человек абсолютно здоров, то он может употреблять в пищу любые продукты.

Но в каждом рационе важно соблюдать умеренность и четко понимать – некоторые блюда в нем присутствуют в качестве лакомства или деликатеса. Кое-чем можно побаловать себя на праздники.

Какие гарниры особенно вредны

Не все гарниры подходят для ежедневного употребления и самыми вредными врач назвала:

  • жареную картошку
  • пюре
  • белый шлифованный рис
  • каши быстрого приготовления

"При регулярном потреблении эти гарниры становятся особенно вредными. Они содержат высокий уровень легко усваиваемых углеводов, способных быстро повышать уровень сахара в крови", - отметила специалист.

Она добавила, что пристрастие к таким блюдам чревато нарушением гликемического уровня и развитием ассоциированных нарушений вплоть до ожирения и диабета 2 типа.

Какие еще продукты нельзя есть каждый день

  • Колбаса и паштеты
  • Пельмени
  • Соусы – кетчуп, майонез, соевый
  • Сладости
  • Белый хлеб и изделия из муки высшего сорта

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты стоит употреблять не чаще одного раза в месяц.

А также рассказывали о том, почему хлеб и каши очень вредны для пожилых людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
едакухняпродукты