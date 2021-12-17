Эти гарниры принесут вред вашим сосудам и сердцу: от каких блюд стоит отказаться

По словам специалиста, самым опасным гарниром является картофель пюре. Такой способ приготовления картошки стоит оставить только для праздничных меню и в ежедневном рационе свести к минимуму.

Если человек абсолютно здоров, то он может употреблять в пищу любые продукты.

Но в каждом рационе важно соблюдать умеренность и четко понимать – некоторые блюда в нем присутствуют в качестве лакомства или деликатеса. Кое-чем можно побаловать себя на праздники.

Какие гарниры особенно вредны

Не все гарниры подходят для ежедневного употребления и самыми вредными врач назвала:

жареную картошку

пюре

белый шлифованный рис

каши быстрого приготовления

"При регулярном потреблении эти гарниры становятся особенно вредными. Они содержат высокий уровень легко усваиваемых углеводов, способных быстро повышать уровень сахара в крови", - отметила специалист.

Она добавила, что пристрастие к таким блюдам чревато нарушением гликемического уровня и развитием ассоциированных нарушений вплоть до ожирения и диабета 2 типа.

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