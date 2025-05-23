"Гарні". Оля Фреймут несподівано зустрілася з Залужним в Лондоні (фото)

Колишня телеведуча Оля Фреймут несподівано показалася в компанії ексголовнокомандувача та посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Фреймут.

Вона зустрілася з Залужним в Лондоні в п'ятницю, 23 травня, та закарбувала цей момент на фото. В дописі екстелеведуча також процитувала його зворушливі слова з книги "Моя війна".

"А ось емоції закарбовує серце. Воно й зберігає та відтворює ті події й миті з далекого минулого, які неможливо забути..." - Валерій Залужний, "Моя війна". Лондон, 23 травня, 2025, пʼятниця, ранок", - написала вона.

Для зустрічі Оля обрала елегантний стриманий образ: чорну довгу спідницю та приталений жакет, які доповнила білими туфлями.

А Валерій, який усміхнено позував перед камерою, постав у комфортному та водночас вишуканому ансамблі. Він обрав штани, піджак, джемпер молочного кольору та кросівки.

Фреймут та Залужний в Лондоні (фото: instagram.com/freimutolia/)

Як відреагували в мережі

Користувачі були раді побачити такий дует. Одними з перших прокоментували світлину журналістка Раміна та сестра Олі Юлія.

Як користувачі відреагували на фото Фреймут з Залужним (скриншот)

Ось що писали в мережі:

"Гарні".

"Ви - красуня".

"Олю, ви така гарна".

"Ви прекрасні".

"Залужний - просто любов".

Реакція користувачів на фото Фреймут с Залужним (скриншот)

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Оля проживає з дітьми в Лондоні.

Вона виховує сина та доньку з чоловіком Володимиром Локотком. В неї також є старша дочка Злата від попередніх стосунків.

Певний час вона працювала там редакторкою і вела колонку про Україну.

Згодом почала організовувати різноманітні заходи та навіть відкрила власний клуб сучасних манер.

Фреймут періодично приїздить в Україну, де зустрічається з рідними. Вона також бере участь в благодійних заходах та займається письменництвом.

Де живе Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)