"Гарні". Оля Фреймут несподівано зустрілася з Залужним в Лондоні (фото)
Колишня телеведуча Оля Фреймут несподівано показалася в компанії ексголовнокомандувача та посла України у Великій Британії Валерія Залужного.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Фреймут.
Вона зустрілася з Залужним в Лондоні в п'ятницю, 23 травня, та закарбувала цей момент на фото. В дописі екстелеведуча також процитувала його зворушливі слова з книги "Моя війна".
"А ось емоції закарбовує серце. Воно й зберігає та відтворює ті події й миті з далекого минулого, які неможливо забути..." - Валерій Залужний, "Моя війна". Лондон, 23 травня, 2025, пʼятниця, ранок", - написала вона.
Для зустрічі Оля обрала елегантний стриманий образ: чорну довгу спідницю та приталений жакет, які доповнила білими туфлями.
А Валерій, який усміхнено позував перед камерою, постав у комфортному та водночас вишуканому ансамблі. Він обрав штани, піджак, джемпер молочного кольору та кросівки.
Фреймут та Залужний в Лондоні (фото: instagram.com/freimutolia/)
Як відреагували в мережі
Користувачі були раді побачити такий дует. Одними з перших прокоментували світлину журналістка Раміна та сестра Олі Юлія.
Як користувачі відреагували на фото Фреймут з Залужним (скриншот)
Ось що писали в мережі:
- "Гарні".
- "Ви - красуня".
- "Олю, ви така гарна".
- "Ви прекрасні".
- "Залужний - просто любов".
Реакція користувачів на фото Фреймут с Залужним (скриншот)
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Оля проживає з дітьми в Лондоні.
Вона виховує сина та доньку з чоловіком Володимиром Локотком. В неї також є старша дочка Злата від попередніх стосунків.
Певний час вона працювала там редакторкою і вела колонку про Україну.
Згодом почала організовувати різноманітні заходи та навіть відкрила власний клуб сучасних манер.
Фреймут періодично приїздить в Україну, де зустрічається з рідними. Вона також бере участь в благодійних заходах та займається письменництвом.
Де живе Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
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