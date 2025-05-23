"Красивые". Оля Фреймут неожиданно встретилась с Залужным в Лондоне (фото)

Бывшая телеведущая Оля Фреймут неожиданно показалась в компании экс-главнокомандующего и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Фреймут.

Она встретилась с Залужным в Лондоне в пятницу, 23 мая, и запечатлела этот момент на фото. В заметке экстелеведущая также процитировала его трогательные слова из книги "Моя война".

"А вот эмоции запечатлевает сердце. Оно и сохраняет и воспроизводит те события и мгновения из далекого прошлого, которые невозможно забыть..." - Валерий Залужный, "Моя война". Лондон, 23 мая, 2025, пятница, утро", - написала она.

Для встречи Оля выбрала элегантный сдержанный образ: черную длинную юбку и приталенный жакет, которые дополнила белыми туфлями.

А Валерий, который улыбчиво позировал перед камерой, предстал в комфортном и одновременно изысканном ансамбле. Он выбрал брюки, пиджак, джемпер молочного цвета и кроссовки.

Фреймут и Залужный в Лондоне (фото: instagram.com/freimutolia/)

Как отреагировали в сети

Пользователи были рады увидеть такой дуэт. Одними из первых прокомментировали фотографию журналистка Рамина и сестра Оли Юлия.

Как пользователи отреагировали на фото Фреймут с Залужным (скриншот)

Вот что писали в сети:

"Красивые".

"Вы - красавица".

"Оля, вы такая красивая".

"Вы прекрасны".

"Залужный - просто любовь".

Реакция пользователей на фото Фреймут с Залужным (скриншот)

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Оля проживает с детьми в Лондоне.

Она воспитывает сына и дочь с мужем Владимиром Локотко. У нее также есть старшая дочь Злата от предыдущих отношений.

Некоторое время она работала там редактором и вела колонку об Украине.

Со временем начала организовывать различные мероприятия и даже открыла собственный клуб современных манер.

Фреймут периодически приезжает в Украину, где встречается с родными. Она также участвует в благотворительных мероприятиях и занимается писательством.

Где живет Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)