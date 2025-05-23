"Красивые". Оля Фреймут неожиданно встретилась с Залужным в Лондоне (фото)
Бывшая телеведущая Оля Фреймут неожиданно показалась в компании экс-главнокомандующего и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Фреймут.
Она встретилась с Залужным в Лондоне в пятницу, 23 мая, и запечатлела этот момент на фото. В заметке экстелеведущая также процитировала его трогательные слова из книги "Моя война".
"А вот эмоции запечатлевает сердце. Оно и сохраняет и воспроизводит те события и мгновения из далекого прошлого, которые невозможно забыть..." - Валерий Залужный, "Моя война". Лондон, 23 мая, 2025, пятница, утро", - написала она.
Для встречи Оля выбрала элегантный сдержанный образ: черную длинную юбку и приталенный жакет, которые дополнила белыми туфлями.
А Валерий, который улыбчиво позировал перед камерой, предстал в комфортном и одновременно изысканном ансамбле. Он выбрал брюки, пиджак, джемпер молочного цвета и кроссовки.
Фреймут и Залужный в Лондоне (фото: instagram.com/freimutolia/)
Как отреагировали в сети
Пользователи были рады увидеть такой дуэт. Одними из первых прокомментировали фотографию журналистка Рамина и сестра Оли Юлия.
Как пользователи отреагировали на фото Фреймут с Залужным (скриншот)
Вот что писали в сети:
- "Красивые".
- "Вы - красавица".
- "Оля, вы такая красивая".
- "Вы прекрасны".
- "Залужный - просто любовь".
Реакция пользователей на фото Фреймут с Залужным (скриншот)
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Оля проживает с детьми в Лондоне.
Она воспитывает сына и дочь с мужем Владимиром Локотко. У нее также есть старшая дочь Злата от предыдущих отношений.
Некоторое время она работала там редактором и вела колонку об Украине.
Со временем начала организовывать различные мероприятия и даже открыла собственный клуб современных манер.
Фреймут периодически приезжает в Украину, где встречается с родными. Она также участвует в благотворительных мероприятиях и занимается писательством.
Где живет Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Вас также может заинтересовать:
- Почему Маша Ефросинина обвинила Фреймут во лжи
- Фреймут ответила, есть ли у ее мужа российский паспорт
- Фреймут сделала неожиданное заявление о Ефросининой.