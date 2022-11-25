Гарік Кричевський розповів музею "Голоси мирних" пережите під час війни

26 лютого 2022 року співак Гарік Кричевський та його родина вперше мали ночувати у своєму заміському будинку, який довго і з любов’ю реконструювали. Але замість них там ночували танкісти-буряти. Будинки по сусідству повністю зруйнували, дім артиста пограбували та понівечели.

"24 лютого вся моя родина була в Києві, ми мирно спали. Мені наснилося, що йде дощ з грозою. Але гроза виявилася вибухами", - згадує співак.

Вони виїхали з Києва та рушили на Захід країни. Заміське котеджне містечко, де стоїть будинок сім'ї, незабаром стало місцем бойових дій. Родина довго робила ремонт у своїй домівці, готувалася переїхати, але зробити цього не довелося.

"У нашому котеджному містечку три будинки знесено з лиця землі, інші розграбовані, понівечені, у тому числі наш. Викрадено все, що можна було забрати, до того ж 600 кілограмів уламків зібрали з ділянки", - розповідає Кричевський.

Артист підкреслює: у порівнянні з усім кошмаром, який відбувається, його історія не така страшна. Проте були стресові моменти. Гарік запам'ятав, коли під час евакуації на Захід над їхньою автоколоною летіли сім літаків. Син спитав: "Тато, це наші?" Артист бачив, що ні. Але дитину заспокоїв. Пізніше дізналися, що такі літаки розстрілювали машини. Їм пощастило.

Під час війни артист дає благодійні концерти заради тих, кому потрібна допомога. У перший раз думав: "Навряд чи вийду на сцену. Які концерти, коли війна?" Відчував, що повністю закінчив кар’єру. Але потім, коли знову взяв до рук мікрофон і гітару, пережив зовсім інше відчуття.

"Ми з цієї історії вийдемо іншими людьми - тими, хто пережив війну, як наші дідусі та бабусі. Життя поділено на те, що було до війни, та те, що буде після. Не знаю, коли і якою ціною, але в тому, що ми переможемо, я певен", - каже артист.

Музей "Голоси мирних" - наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів Музею налічує вже понад 50 000 історій.

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