Весь гардероб: як взяти в подорож дійсно необхідне з одягу

Як визначити, який одяг брати в поїздку

Дозвольте вашій подорожі керувати вашими рішеннями щодо пакування. Адже правильне пакування валізи починається ще до того, як ви покладете до неї будь-які речі. Радять почати з відповіді собі на запитання про те якого виду подорож.

Точне визначення мети вашої подорожі - чи то відпустка в історичному місці з відвідуванням пам'яток, чи то поїздка до друзів в іншому місті, чи то кемпінг - допоможе вам вирішити, які речі брати з собою, а також скільки їх потрібно.

Крім цього, необхідно врахувати, якою буде погода і які параметри багажу - чи ви берете з собою валізу, чи прагнете подорожувати з легким рюкзаком.

До того ж визначте, чи є у вас можливість та місце для прання під час подорожі. Від цього також залежить кількість речей, які вам потрібно взяти з собою.

Скільки одягу брати з собою

Кількість речей, які ви візьмете з собою, залежить від тривалості подорожі та клімату, але для тижневої подорожі наступні рекомендації дадуть уявлення про те, що вам знадобиться.

Штани

Трьох штанів має бути достатньо для тижневої відпустки. Вибір трьох різних за кольором і фактурою штанів гарантує, що кожне вбрання, яке ви складете, буде свіжим протягом тижня.

При виборі штанів для подорожі також враховуйте перепади денної та нічної температури - вдень вам можуть бути потрібні шорти, але якщо ввечері стане холодно, вам знадобляться довші штани.

Топи, сукні та кофти

Для семиденної подорожі радять взяти приблизно чотири топи різного виду. До того ж рекомендують обирати речі, які можна одягати в декілька шарів або легко перевдягати. А якщо ви їдете в тепліший клімат, радять додати сукню.

Так само, якщо ви збираєтеся кудись у прохолодніше місце, необхідно взяти з собою куртку, яка захистить вас від негоди, а також топи з різною довжиною і товщиною рукавів - светри, блузи на ґудзиках тощо.

Спідня білизна

Спідня білизна - це та частина одягу, яку не радять брати в невеликій кількості. На сім днів варто покласти до валізи вісім пар спідньої білизни, сім пар шкарпеток і два бюстгальтери.

Звісно, якщо ви їдете кудись, де плануєте носити переважно сандалі, шкарпеток може знадобитися менше.

Одяг для сну

Незалежно від того, чи спите ви в футболках і спортивних штанах, чи в повному піжамному комплекті, приблизно двох пар піжам буде достатньо для тижневої відпустки.

Однак, якщо ви любите щовечора перевдягатися у свіжу піжаму, можливо, вам варто взяти з собою додатковий комплект одягу, якщо дозволяє місце у вашому багажі.

Взуття

Для тижневої подорожі радять взяти 2-3 пари взуття, кожна з яких виконує свою функцію.

Наприклад, кросівки для активних подорожей і прогулянок, босоніжки або сандалі, які можна носити на пляжі або з повсякденним одягом, і одні гарні сандалі або туфлі на підборах для вишуканого вбрання - за потреби.