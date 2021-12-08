Как галстук может навредить здоровью мужчины: пережимает сосуды и собирает бактерии

Галстук является непременным атрибутом на любых официальных встречах. Однако, мало кто знает, что его надо носить правильно, ведь могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Ученые из Германии провели исследование, которое показало, что галстук может пережимать сосуды и тормозить поступление крови в мозг

В эксперименте приняли участие 30 мужчин – 15 носили галстук, 15 нет.

Впоследствии у всех сделали замеры мозга, причем у первых дважды – до ношения галстука, и после.

Однако, анализы показали, у тех, кто галстук носил, количество крови, что поступало в мозг, уменьшилось на 7,5%. Однако этот показатель на функционирование здорового организма фактически не влияет. Это может повлиять на тех, у кого уже есть проблемы с сосудами или кровообращением, на курильщиков и гипертоников.

Также галстук может навредить зрению и собирает бактерии

А еще ученые обратили внимание, что галстуки редко стирают.

Кроме того, на них собираются болезнетворные бактерии, которые могут угрожать здоровью легких, желудка и кожи.