ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как галстук может навредить здоровью мужчины: пережимает сосуды и собирает бактерии

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 07:01
Как галстук может навредить здоровью мужчины: пережимает сосуды и собирает бактерии Как галстук может навредить здоровью человека (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Галстук является непременным атрибутом на любых официальных встречах. Однако, мало кто знает, что его надо носить правильно, ведь могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Так, врачи советуют отказаться от галстуков, сообщает Insider.

Ученые из Германии провели исследование, которое показало, что галстук может пережимать сосуды и тормозить поступление крови в мозг

В эксперименте приняли участие 30 мужчин – 15 носили галстук, 15 нет.

Впоследствии у всех сделали замеры мозга, причем у первых дважды – до ношения галстука, и после.

Однако, анализы показали, у тех, кто галстук носил, количество крови, что поступало в мозг, уменьшилось на 7,5%. Однако этот показатель на функционирование здорового организма фактически не влияет. Это может повлиять на тех, у кого уже есть проблемы с сосудами или кровообращением, на курильщиков и гипертоников.

Также галстук может навредить зрению и собирает бактерии

А еще ученые обратили внимание, что галстуки редко стирают.

Кроме того, на них собираются болезнетворные бактерии, которые могут угрожать здоровью легких, желудка и кожи.

Ранее мы сообщали, почему джинсы одного размера всегда разные.

Также мы писали, почему пол нельзя мыть старой футболкой или полотенцем.

Читайте РБК-Украина в Google News
одежда
LITE
Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой
Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой