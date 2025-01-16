Гальмує гра? Ці поради допоможуть швидко перевірити FPS і зробити геймплей плавним

Що таке FPS (кадри за секунду) в іграх?

FPS (frames per second, кадри за секунду) - це основна метрика, що використовується для визначення того, як добре працює ваша гра. Якщо гра працює з більш високими частотами кадрів, вона буде більш плавною, з великою кількістю інформації під час анімацій і дій. Це означає, що рухи виглядатимуть більш природно.

Хоча вам не потрібно знати ваш FPS, якщо досвід гри вас влаштовує, це корисна цифра для орієнтиру. Вона дає змогу вам зрозуміти, як працює ваше обладнання, і порівняти його з іншими збірками, а також є важливою метрикою під час вибору нового ігрового монітора.

Відстеження вашого FPS також дає уявлення про роботу вашого ПК. Ви можете перевірити, чи покращує зміна налаштувань продуктивність, а за допомогою деяких інструментів можна детально проаналізувати вузькі місця в процесорі або інших компонентах ПК.

Якщо нічого іншого, наявність маленького індикатора FPS у кутку екрана слугуватиме перевіркою того, що з вашим ігровим ПК усе гаразд.

Як виглядає FPS (фото: Digital Trends)

Як побачити лічильник FPS у Steam

Steam має вбудований лічильник FPS, який можна накладати на будь-яку гру з вашої бібліотеки Steam - навіть якщо це неігрова гра. Як найбільша платформа для ПК-ігор, це, ймовірно, все, що вам потрібно для швидкого відстеження FPS у більшості ігор, але він не такий детальний, як деякі інструменти.

Відкрийте Steam і виберіть Steam у верхньому лівому кутку

Виберіть "Налаштування" і перейдіть на вкладку "У грі"

Використовуйте опцію "Лічильник FPS у грі", щоб вибрати, де відображатиметься лічильник FPS. Відзначте галочку "Високий контраст", якщо вам важко бачити лічильник, і, коли все буде налаштовано, виберіть "ОК"

Тепер лічильник FPS буде показуватися у всіх іграх Steam, але будьте уважні - спочатку його може бути важко виявити.

Як побачити лічильник FPS у Steam (фото: Digital Trends)

Як побачити лічильник FPS за допомогою Xbox Game Bar

Xbox Game Bar доступний на всіх ПК з Windows 10 і 11, і він включає лічильник FPS, який працює з будь-якими іграми. Він може трохи відволікати, але відображає набагато більше, ніж просто частоту кадрів щосекунди.

Натисніть клавішу Windows + G, щоб відкрити Xbox Game Bar

Виберіть вкладку "Продуктивність" угорі

Виберіть параметри продуктивності в новому вікні та переконайтеся, що опцію "FPS - кадри в секунду" вибрано в розділі "Метрики"

Ви можете прикріпити лічильник у будь-яке місце на екрані, щоб бачити його навіть із закритим Xbox Game Bar, а також відстежувати інші метрики, такі як використання процесора і графічного процесора.

Як побачити лічильник FPS за допомогою Xbox Game Bar (фото: Digital Trends)

Як побачити лічильник FPS в Ubisoft Connect

Як і в Steam, в Ubisoft Connect є лічильник FPS для будь-яких ігор Ubisoft, і його також легко ввімкнути.

Виберіть меню "гамбургер" (три лінії) у верхньому лівому кутку і натисніть "Налаштування"

Позначте опцію "Відображати лічильник FPS у грі"

Як побачити лічильник FPS в Ubisoft Connect (фото: Digital Trends)

Як побачити лічильник FPS в EA Origin

Origin має лічильник FPS, як у Steam і Ubisoft Connect, який можна ввімкнути в меню налаштувань.

Виберіть Origin у верхньому лівому кутку і натисніть "Налаштування програми"

Перейдіть на вкладку "Origin у грі" і прокрутіть вниз до розділу "Під час гри"

Виберіть місце для відображення лічильника FPS в опції "Відображати лічильник fps". Тут же можна налаштувати його розмір і прозорість

Як побачити лічильник FPS в EA Origin (фото: Digital Trends)

Як побачити FPS за допомогою Nvidia GeForce Experience

Якщо у вас є відеокарта Nvidia, ви можете ввімкнути лічильник FPS та інші метрики продуктивності через GeForce Experience. Перед початком переконайтеся, що ви оновили драйвери GPU, щоб мати найактуальнішу версію GeForce Experience.

Відкрийте GeForce Experience за допомогою поєднання клавіш Alt + Z

Виберіть кнопку налаштувань (значок шестерні) і натисніть "Макет HUD"

Виберіть "Продуктивність" і натисніть на місце для накладання. У вас буде кілька варіантів метрик продуктивності, але для лічильника кадрів виберіть FPS

Як побачити FPS за допомогою Nvidia GeForce Experience (фото: Digital Trends)

Як увімкнути накладення FPS за допомогою AMD Radeon Software

AMD має накладання FPS, подібне до Nvidia, і його ввімкнути навіть простіше. Вам знадобиться нещодавно випущена відеокарта AMD (з найкращих графічних карт, які можна купити), а також остання версія Radeon Software, щоб усе працювало коректно.

Відкрийте Radeon Software і виберіть вкладку "Продуктивність" вгорі

У розділі "Метрики" виберіть, які метрики ви хочете включити в накладення FPS

Натисніть кнопку налаштувань (значок шестерні в правому куті) і перейдіть на вкладку "Загальні"

У розділі "Вподобання" відзначте налаштування "Накладення в грі". Тут же можна налаштувати мову і положення

Як увімкнути накладення FPS за допомогою AMD Radeon Software (фото: Digital Trends)

Як побачити FPS за допомогою MSI Afterburner

Якщо вам потрібні всі деталі, то потрібно буде завантажити MSI Afterburner. Це, напевно, найкраще програмне забезпечення для розгону відеокарти, яке можна отримати, але воно робить набагато більше.

Лічильник FPS не йде від MSI Afterburner безпосередньо. Натомість він надається через RivaTuner Statistics Server, який поставляється в комплекті з програмним забезпеченням і доступний з кількома іншими інструментами для захоплення кадрів (такими як CapFrameX). Переконайтеся, що MSI Afterburner і RivaTuner Statistics Server встановлені, перш ніж продовжувати.

Відкрийте MSI Afterburner і виберіть піктограму налаштувань (маленька шестірня ліворуч)

Виберіть вкладку "Моніторинг" і перейдіть у розділ "Активні графіки моніторингу апаратного забезпечення"

Позначте прапорці поруч із тим, що ви хочете відстежувати, і переконайтеся, що вибрано опцію "Показувати у накладенні на екрані"

Прокрутіть униз і призначте гарячу клавішу для ввімкнення накладення на екрані. В іграх натисніть призначену клавішу, поки MSI Afterburner працює, і ви побачите ваші статистичні дані

Як побачити FPS за допомогою MSI Afterburner (фото: Digital Trends)

Як використовувати лічильники FPS в іграх

Багато ПК-ігор мають вбудовані лічильники кадрів за секунду. Це залежить від розробника, і, звичайно, з урахуванням безлічі незалежних ігор на ПК неможливо скласти повний список із таким функціоналом.

Якщо ви хочете дізнатися, чи є у вашій улюбленій грі лічильник кадрів, загляньте в меню налаштувань (зазвичай це розділ "Display" або щось схоже).

Список популярних ігор, у яких є вбудований лічильник:

Doom (2016)

Doom Eternal

Wolfenstein 2: The New Colossus

Wolfenstein: Youngblood

Borderlands 3

Dota 2

The Evil Within 2

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Warzone

Overwatch

Destiny 2

Fortnite

Counter-Strike: Global Offensive

Відкриття консолі та введення команди "showfps" дасть вам змогу побачити лічильник кадрів у грі Sniper Elite 3 та інших. Ця команда працює також у багатьох інших іграх, що використовують Unreal Engine 4.

Щоб відкрити консоль на клавіатурі з англійською розкладкою, використовуйте клавішу Tilde, яка розташована прямо над Tab, і введіть команду "Stat fps", щоб побачити ваш FPS.

Ви також можете відображати час кадрів, ввівши команду "stat UnitGraph". Ви не зможете побачити лічильник, якщо не відкриєте налаштування гри через головне меню і не додасте аргумент.

Steam використовує ці аргументи, навіть якщо не всі лаунчери підтримують їх. Якщо ви використовуєте Steam, клацніть правою кнопкою миші на бажаній грі та виберіть "Властивості". Потім виберіть "Встановити параметри запуску" і введіть "-ExecCmds=" stat UnitGraph" або "-ExecCmds=" stat fps".

Переконайтеся, що ви точно ввели код із потрібними символами, включно з великими та малими літерами, лапками, дефісом або символами рівності. Якщо цього не зробити, команда не спрацює.

Немає гарантії, що цей трюк спрацює для кожної гри, але ви не дізнаєтеся, поки не спробуєте.

Як дізнатися, чи хороший мій FPS?

Немає об'єктивного показника "хорошого" FPS, оскільки комфортний для кожного гравця FPS може відрізнятися. Також переваги більш високих частот кадрів набагато помітніші в деяких іграх, ніж в інших.

Проте існують мінімальні значення, яких ви повинні прагнути досягти, щоб ігри були захопливими, а також цільові значення для тих, хто хоче грати в конкурентні ігри.

Абсолютний мінімум, який варто розглядати навіть для найвимогливіших ігор - це 30 FPS. Це все ще буде трохи жахливо, а в жвавих частинах гри кадри можуть опуститися до 20, що виглядатиме як слайд-шоу, але 30 FPS - це досвід, схожий на консольний.

Краще цілитися в 60 FPS у середньому. Це той рівень, який рекомендується більшістю ігор, і багато системних вимог орієнтовані на гру на 60 FPS з роздільною здатністю 1080p.

Якщо ви хочете, щоб ваші ігри мали більш плавний вигляд, з м'якшими анімаціями і більш чуйними управліннями, цільова частота 100 FPS буде хорошим вибором. Це також допоможе вам швидше реагувати в іграх PvP, що допоможе здобути перемогу.

Якщо ви хочете всерйоз займатися конкурентними іграми, прагніть до максимальної частоти кадрів, яку дозволяє ваше обладнання. Хоча існують закономірності зі зменшуваними поверненнями, але геймер, який грає на 300 кадрах на секунду, має потенціал реагувати швидше, ніж той, хто грає на 100 кадрах на секунду.