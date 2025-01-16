Гальмує гра? Ці поради допоможуть швидко перевірити FPS і зробити геймплей плавним

Якщо під час гри ви помічаєте пригальмовування або різкі просідання в плавності, найімовірніше, проблема в низькому FPS. Кадри за секунду (FPS) - найважливіший показник, від якого залежить, наскільки плавно відображаються дії на екрані.
Про способи ввімкнення лічильника FPS, а також, як відстежувати продуктивність в іграх на ПК, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на американський сайт Digital Trends, що спеціалізується на оглядах і новинах у сфері технологій.
FPS (frames per second, кадри за секунду) - це основна метрика, що використовується для визначення того, як добре працює ваша гра. Якщо гра працює з більш високими частотами кадрів, вона буде більш плавною, з великою кількістю інформації під час анімацій і дій. Це означає, що рухи виглядатимуть більш природно.
Хоча вам не потрібно знати ваш FPS, якщо досвід гри вас влаштовує, це корисна цифра для орієнтиру. Вона дає змогу вам зрозуміти, як працює ваше обладнання, і порівняти його з іншими збірками, а також є важливою метрикою під час вибору нового ігрового монітора.
Відстеження вашого FPS також дає уявлення про роботу вашого ПК. Ви можете перевірити, чи покращує зміна налаштувань продуктивність, а за допомогою деяких інструментів можна детально проаналізувати вузькі місця в процесорі або інших компонентах ПК.
Якщо нічого іншого, наявність маленького індикатора FPS у кутку екрана слугуватиме перевіркою того, що з вашим ігровим ПК усе гаразд.
Як виглядає FPS (фото: Digital Trends)
Steam має вбудований лічильник FPS, який можна накладати на будь-яку гру з вашої бібліотеки Steam - навіть якщо це неігрова гра. Як найбільша платформа для ПК-ігор, це, ймовірно, все, що вам потрібно для швидкого відстеження FPS у більшості ігор, але він не такий детальний, як деякі інструменти.
Тепер лічильник FPS буде показуватися у всіх іграх Steam, але будьте уважні - спочатку його може бути важко виявити.
Як побачити лічильник FPS у Steam (фото: Digital Trends)
Xbox Game Bar доступний на всіх ПК з Windows 10 і 11, і він включає лічильник FPS, який працює з будь-якими іграми. Він може трохи відволікати, але відображає набагато більше, ніж просто частоту кадрів щосекунди.
Ви можете прикріпити лічильник у будь-яке місце на екрані, щоб бачити його навіть із закритим Xbox Game Bar, а також відстежувати інші метрики, такі як використання процесора і графічного процесора.
Як побачити лічильник FPS за допомогою Xbox Game Bar (фото: Digital Trends)
Як і в Steam, в Ubisoft Connect є лічильник FPS для будь-яких ігор Ubisoft, і його також легко ввімкнути.
Як побачити лічильник FPS в Ubisoft Connect (фото: Digital Trends)
Origin має лічильник FPS, як у Steam і Ubisoft Connect, який можна ввімкнути в меню налаштувань.
Як побачити лічильник FPS в EA Origin (фото: Digital Trends)
Якщо у вас є відеокарта Nvidia, ви можете ввімкнути лічильник FPS та інші метрики продуктивності через GeForce Experience. Перед початком переконайтеся, що ви оновили драйвери GPU, щоб мати найактуальнішу версію GeForce Experience.
Як побачити FPS за допомогою Nvidia GeForce Experience (фото: Digital Trends)
AMD має накладання FPS, подібне до Nvidia, і його ввімкнути навіть простіше. Вам знадобиться нещодавно випущена відеокарта AMD (з найкращих графічних карт, які можна купити), а також остання версія Radeon Software, щоб усе працювало коректно.
Як увімкнути накладення FPS за допомогою AMD Radeon Software (фото: Digital Trends)
Якщо вам потрібні всі деталі, то потрібно буде завантажити MSI Afterburner. Це, напевно, найкраще програмне забезпечення для розгону відеокарти, яке можна отримати, але воно робить набагато більше.
Лічильник FPS не йде від MSI Afterburner безпосередньо. Натомість він надається через RivaTuner Statistics Server, який поставляється в комплекті з програмним забезпеченням і доступний з кількома іншими інструментами для захоплення кадрів (такими як CapFrameX). Переконайтеся, що MSI Afterburner і RivaTuner Statistics Server встановлені, перш ніж продовжувати.
Як побачити FPS за допомогою MSI Afterburner (фото: Digital Trends)
Багато ПК-ігор мають вбудовані лічильники кадрів за секунду. Це залежить від розробника, і, звичайно, з урахуванням безлічі незалежних ігор на ПК неможливо скласти повний список із таким функціоналом.
Якщо ви хочете дізнатися, чи є у вашій улюбленій грі лічильник кадрів, загляньте в меню налаштувань (зазвичай це розділ "Display" або щось схоже).
Список популярних ігор, у яких є вбудований лічильник:
Відкриття консолі та введення команди "showfps" дасть вам змогу побачити лічильник кадрів у грі Sniper Elite 3 та інших. Ця команда працює також у багатьох інших іграх, що використовують Unreal Engine 4.
Щоб відкрити консоль на клавіатурі з англійською розкладкою, використовуйте клавішу Tilde, яка розташована прямо над Tab, і введіть команду "Stat fps", щоб побачити ваш FPS.
Ви також можете відображати час кадрів, ввівши команду "stat UnitGraph". Ви не зможете побачити лічильник, якщо не відкриєте налаштування гри через головне меню і не додасте аргумент.
Steam використовує ці аргументи, навіть якщо не всі лаунчери підтримують їх. Якщо ви використовуєте Steam, клацніть правою кнопкою миші на бажаній грі та виберіть "Властивості". Потім виберіть "Встановити параметри запуску" і введіть "-ExecCmds=" stat UnitGraph" або "-ExecCmds=" stat fps".
Переконайтеся, що ви точно ввели код із потрібними символами, включно з великими та малими літерами, лапками, дефісом або символами рівності. Якщо цього не зробити, команда не спрацює.
Немає гарантії, що цей трюк спрацює для кожної гри, але ви не дізнаєтеся, поки не спробуєте.
Немає об'єктивного показника "хорошого" FPS, оскільки комфортний для кожного гравця FPS може відрізнятися. Також переваги більш високих частот кадрів набагато помітніші в деяких іграх, ніж в інших.
Проте існують мінімальні значення, яких ви повинні прагнути досягти, щоб ігри були захопливими, а також цільові значення для тих, хто хоче грати в конкурентні ігри.
Абсолютний мінімум, який варто розглядати навіть для найвимогливіших ігор - це 30 FPS. Це все ще буде трохи жахливо, а в жвавих частинах гри кадри можуть опуститися до 20, що виглядатиме як слайд-шоу, але 30 FPS - це досвід, схожий на консольний.
Краще цілитися в 60 FPS у середньому. Це той рівень, який рекомендується більшістю ігор, і багато системних вимог орієнтовані на гру на 60 FPS з роздільною здатністю 1080p.
Якщо ви хочете, щоб ваші ігри мали більш плавний вигляд, з м'якшими анімаціями і більш чуйними управліннями, цільова частота 100 FPS буде хорошим вибором. Це також допоможе вам швидше реагувати в іграх PvP, що допоможе здобути перемогу.
Якщо ви хочете всерйоз займатися конкурентними іграми, прагніть до максимальної частоти кадрів, яку дозволяє ваше обладнання. Хоча існують закономірності зі зменшуваними поверненнями, але геймер, який грає на 300 кадрах на секунду, має потенціал реагувати швидше, ніж той, хто грає на 100 кадрах на секунду.
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