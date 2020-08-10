Галина Шабшай: траблшутер - человек, который решает любую проблему бизнеса

Технология 4D позволяет собственнику бизнеса не просто четко увидеть ситуацию, в которой находится бизнес, но и найти нестандартные пути ее развития.

Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказала бизнес-траблшутер, эксперт по определению "Исходного кода бизнеса", эннеатехнологиям и эннеатипологии, автор более 30 книг по эмоциональному интеллекту и типам мышления Галина Шабшай.

"Технология 4D - это запатентованная мною и супругом Ефимом Шабшай в США инновационная разработка. Это реальная помощь в ситуациях, где стандартные алгоритмы не работают. Нестандартное мышление – ключевой инструмент траблшутера, за счет которого он создает новые алгоритмы, то есть прописывает новый бизнес сценарий, владелец применяет его, и бизнес начинает работать лучше, эффективнее, прибыльнее, где-то легче – все зависит от задачи, которую ставит перед траблшутером собственник", - отметила Галина Шабшай.

По ее словам, траблшутер - человек, который приходит и в короткое время – от 2 недель до 2-3 месяцев – решает любую проблему.

"После того как ситуацию стабилизировали, к работе приступает стратегический консультант. По утвержденному сценарию за полгода-год он может вывести компанию на те цели, задачи и мечты, которые хочет получить собственник", - рассказывает Шабшай.

Шабшай также отметила, что проблема собственников в том, что практически все они состоят в секте трудоголиков. И только те, кто научился высвобождать свое время и внимание для себя, имеет возможность нестандартно мыслить, что необходимо для решения всех задач, которые стоят перед собственником и его бизнесом.