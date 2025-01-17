Galaxy Unpacked: дата виходу новинок Samsung і що про них уже відомо

Перша презентація Galaxy Unpacked 2025 вже не за горами, і більшість уже здогадується, що збирається представити Samsung на цьому заході. Головним, очевидно, стане довгоочікувана серія Galaxy S25, але це не все, що анонсує Samsung цього дня.

Про те, що Samsung може показати на презентації, і як ви зможете стежити за прямою трансляцією, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

Як подивитися пряму трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2025

Samsung проведе першу презентацію Galaxy Unpacked 2025 у Сан-Хосе 22 січня. Захід і пряма трансляція розпочнуться о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом).

Компанія вестиме пряму трансляцію Galaxy Unpacked на Samsung.com, у розділі новин Samsung і на каналі Samsung на YouTube.

Що можуть представити на Samsung Galaxy Unpacked 2025?

Galaxy S25, S25 Plus і S25 Ultra

Samsung, найімовірніше, відкриє попередні замовлення на серію Galaxy S25 того самого дня, що й Unpacked 2025. Поставки телефонів тим, хто оформив попереднє замовлення, мають розпочатися десь на початку лютого.

Очікується, що нові флагмани отримають вдосконалену естетику і тонкі зміни в дизайні. Galaxy S25 і S25 Plus, найімовірніше, збережуть свій плоский профіль, тоді як Galaxy S25 Ultra повинен буде відрізнятися більш вираженими вигинами. Очікується, що телефони будуть доступні в декількох колірних варіантах, деякі з яких можуть бути ексклюзивними.

Прогнозується, що вся серія Galaxy S25 працюватиме на базі процесора Snapdragon 8 Elite, незважаючи на початкові чутки про варіанти з Exynos.

Любителі фотографії можуть очікувати різних поліпшень камери, в основному завдяки оновленню процесора і новим функціям ШІ. Очікується, що Galaxy S25 і S25 Plus будуть оснащені основною камерою на 50 МП, надширококутною камерою на 12 МП і телеоб'єктивом на 10 МП з OIS для 3-кратного оптичного зуму.

Подейкують, що Galaxy S25 Ultra матиме основну камеру на 200 МП, надширококутний сенсор на 50 МП, телеоб'єктив на 10 МП з OIS для 3-кратного оптичного зуму та перископний телеоб'єктив на 50 МП з OIS для 5-кратного оптичного зуму.

Усі три моделі можуть бути оснащені яскравими дисплеями Dynamic AMOLED з частотою оновлення 120 Гц.

Серія Galaxy S25 буде представлена з One UI 7, новітнім користувацьким інтерфейсом Samsung, побудованим на базі Android 15.

Витоки також припускають, що Gemini відіграватиме набагато важливішу роль у серії Galaxy S25. Користувачі можуть очікувати, що взаємодія з ШІ-помічником стане більш плавною і природною.

Крім того, всі очікують побачити безліч нових функцій на основі ШІ для підвищення продуктивності, доступності та фотографії. Деякі з цих нових опцій можуть бути навіть ексклюзивними для серії Galaxy S25 на старті.

Galaxy S25 Ultra (фото: Android Authority)

Деталі випуску та доступності One UI 7

Серія Galaxy S25 буде випущена зі стабільною версією One UI 7. Програмне забезпечення Samsung на базі Android 15 вже пройшло кілька етапів бета-тестування, але користувачі довго чекали, щоб отримати в свої руки стабільну версію.

Ми також сподіваємося, що компанія опублікує графік оновлень для старіших флагманів Galaxy. Досить імовірно, що користувачі Galaxy S24, які брали участь у бета-тестуванні One UI 7, отримають стабільну версію незабаром після Unpacked, можливо, навіть того ж дня.

Попередні чутки припускали, що Samsung оновить більшість своїх останніх флагманських телефонів до One UI 7 до кінця лютого.

One UI 7 (фото: Android Authority)

Galaxy Ring 2 і XR-окуляри Project Moohan

Найімовірніше, Samsung на 99,9 відсотків не представить наступне кільце Galaxy Ring або свої нові окуляри розширеної реальності Project Moohan на Unpacked 2025. Але це не заважає компанії дати всім нам можливість поглянути на прийдешні пристрої.

Очікується, що компанія представить кілька сюрпризів наприкінці шоу, що стосуються як Galaxy Ring 2, так і окулярів Project Moohan. Зрештою, це чудова можливість для Samsung створити ажіотаж і підігріти інтерес.

XR-окуляри Project Moohan (фото: Android Authority)

Galaxy S25 Slim

Чутки про Samsung Galaxy S25 Slim з'явилися зовсім недавно, демонструючи його надтонкий дизайн. Хоча витоки про цей новий телефон з'являються все частіше, Samsung може не представити його на Unpacked. Передбачається, що компанія прибереже запуск Galaxy S25 Slim на більш пізній час цього року.

Знову ж таки, ми можемо побачити тизер на Unpacked 2025, але повноцінний анонс слід очікувати тільки найближчими місяцями, можливо, наприкінці весни або на початку літа 2025 року.

Galaxy S25 Slim (фото: Android Authority)