Galaxy Unpacked: дата выхода новинок Samsung и что о них уже известно

Первая презентация Galaxy Unpacked 2025 уже не за горами, и большинство уже догадывается, что собирается представить Samsung на этом мероприятии. Главным, очевидно, станет долгожданная серия Galaxy S25, но это не все, что анонсирует Samsung в этот день.

О том, что Samsung может показать на презентации, и как вы сможете следить за прямой трансляцией, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Как посмотреть прямую трансляцию Samsung Galaxy Unpacked 2025

Samsung проведет первую презентацию Galaxy Unpacked 2025 в Сан-Хосе 22 января. Мероприятие и прямая трансляция начнутся в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву).

Компания будет вести прямую трансляцию Galaxy Unpacked на Samsung.com, в новостной разделе Samsung и на канале Samsung на YouTube.

Что могут представить на Samsung Galaxy Unpacked 2025?

Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra

Samsung, скорее всего, откроет предварительные заказы на серию Galaxy S25 в тот же день, что и Unpacked 2025. Поставки телефонов тем, кто оформил предварительный заказ, должны начаться где-то в начале февраля.

Ожидается, что новые флагманы получат усовершенствованную эстетику и тонкие изменения в дизайне. Galaxy S25 и S25 Plus, скорее всего, сохранят свой плоский профиль, в то время как Galaxy S25 Ultra должен будет отличаться более выраженными изгибами. Ожидается, что телефоны будут доступны в нескольких цветовых вариантах, некоторые из которых могут быть эксклюзивными.

Прогнозируется, что вся серия Galaxy S25 будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite, несмотря на первоначальные слухи о вариантах с Exynos.

Любители фотографии могут ожидать различных улучшений камеры, в основном благодаря обновлению процессора и новым функциям ИИ. Ожидается, что Galaxy S25 и S25 Plus будут оснащены основной камерой на 50 МП, сверхширокоугольной камерой на 12 МП и телеобъективом на 10 МП с OIS для 3-кратного оптического зума.

Говорят, что Galaxy S25 Ultra будет иметь основную камеру на 200 МП, сверхширокоугольный сенсор на 50 МП, телеобъектив на 10 МП с OIS для 3-кратного оптического зума и перископный телеобъектив на 50 МП с OIS для 5-кратного оптического зума.

Все три модели могут быть оснащены яркими дисплеями Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Серия Galaxy S25 будет представлена с One UI 7, новейшим пользовательским интерфейсом Samsung, построенным на базе Android 15.

Утечки также предполагают, что Gemini будет играть гораздо более важную роль в серии Galaxy S25. Пользователи могут ожидать, что взаимодействие с ИИ-помощником станет более плавным и естественным.

Кроме того, все ожидают увидеть множество новых функций на основе ИИ для повышения производительности, доступности и фотографии. Некоторые из этих новых опций могут быть даже эксклюзивными для серии Galaxy S25 на старте.

Galaxy S25 Ultra (фото: Android Authority)

Детали выпуска и доступности One UI 7

Серия Galaxy S25 будет выпущена со стабильной версией One UI 7. Программное обеспечение Samsung на базе Android 15 уже прошло несколько этапов бета-тестирования, но пользователи долго ждали, чтобы получить в свои руки стабильную версию.

Мы также надеемся, что компания опубликует график обновлений для более старых флагманов Galaxy. Весьма вероятно, что пользователи Galaxy S24, которые участвовали в бета-тестировании One UI 7, получат стабильную версию вскоре после Unpacked, возможно, даже в тот же день.

Предыдущий слух предполагал, что Samsung обновит большинство своих последних флагманских телефонов до One UI 7 к концу февраля.

One UI 7 (фото: Android Authority)

Galaxy Ring 2 и XR-очки Project Moohan

Скорее всего, Samsung на 99,9 процентов не представит следующее кольцо Galaxy Ring или свои новые очки расширенной реальности Project Moohan на Unpacked 2025. Но это не мешает компании дать всем нам возможность взглянуть на грядущие устройства.

Ожидается, что компания представит несколько сюрпризов в конце шоу, касающихся как Galaxy Ring 2, так и очков Project Moohan. В конце концов, это прекрасная возможность для Samsung создать ажиотаж и подогреть интерес.

XR-очки Project Moohan (фото: Android Authority)

Galaxy S25 Slim

Слухи о Samsung Galaxy S25 Slim появились совсем недавно, демонстрируя его сверхтонкий дизайн. Хотя утечки об этом новом телефоне появляются все чаще, Samsung может не представить его на Unpacked. Предполагается, что компания прибережет запуск Galaxy S25 Slim на более позднее время в этом году.

Опять же, мы можем увидеть тизер на Unpacked 2025, но полноценный анонс следует ожидать только в ближайшие месяцы, возможно, в конце весны или начале лета 2025 года.

Galaxy S25 Slim (фото: Android Authority)