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Без Гагарина и Пушкина: как изменились названия улиц Украины после 24 февраля (карта)

Улицы в Украине получают новые названия (фото: АрміяInform)
Автор: Дмитрий Войналович

Героев Мариуполя, Мира, Бандеры, Героев Украины, Петлюры, Стуса - это названия, которые чаще всего дают улицам, переулкам, проспектам Украины после 24 февраля.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты, составленной командой проекта ЛУН Місто.

Как сейчас называют улицы в Украине.

Чаще всего улицы в Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Ивано-Франковске, а также в городах, городках, селах страны сегодня называют в честь украинского астронавта Леонида Каденюка. Его имя дают при переименовании улиц советского космонавта Гагарина.

Основные тенденции в наименовании улиц:

  • называть в честь городов героев и павших героев российско-украинской войны
  • в честь местных выдающихся деятелей
  • возвращать исторические названия
  • давать названия, характеризующие местность, ее ландшафт или растительность - Вишневая, Уютная, Калиновая, Садовая, Яблоневая.

Новые популярные названия улиц в Украине

Появилась в Украине и улица, названная именем Бориса Джонсона. Она расположена в Новомосковске, пересекается с улицей Волонтерской.

"В целом в противовес советской практике сейчас в разы меньше названий-штампов, которые повторяли во всех регионах. Новые топонимы чаще отражают историю местности", - говорят авторы проекта.

Скриншот карты дерусификации улиц

Среди старых советских названий тройка самых расторопных - Гагарина, Пушкина, Мичурина.

Гагариных больше чем Пушкиных в полтора раза. Пока еще много улиц и переулков Лермонтова, Суворова, Толстого, 8 марта.

Старые популярные названия улиц в Украине

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Киев