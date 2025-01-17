Гаджети, які варто придбати в 2025 році: must-have новинки

Apple Vision Pro (майбутнє змішаної реальності)

Гарнітура Apple Vision Pro - один із найбільш захопливих технологічних пристроїв 2025 року. Цей пристрій змішаної реальності, що об'єднує доповнену реальність (AR) і віртуальну реальність (VR), обіцяє революціонізувати нашу взаємодію з цифровим світом.

Завдяки дисплеям надвисокої чіткості, просторовому звуку та передовим датчикам Vision Pro надає можливості від занурювальних ігрових вражень до віртуальних робочих просторів.

Незалежно від того, чи є ви геймером, творцем або просто тим, хто хоче поліпшити своє споживання мультимедіа, Apple Vision Pro пропонує абсолютно новий спосіб сприйняття цифрового контенту. Це також потужний інструмент для підвищення продуктивності, що дає змогу створювати кілька віртуальних екранів у реальному середовищі.

Чому варто купити

Vision Pro - це наступний крок в обчислювальних технологіях, який обіцяє змінити нашу взаємодію з технікою.

Apple Vision Pro (фото: Wikimedia)

Oculus Quest 3 (переосмислення ігор у віртуальній реальності)

Якщо ви геймер, Oculus Quest 3 - це пристрій, який має бути у вашій колекції. З поліпшеною продуктивністю, кращою графікою і розширеною бібліотекою ігор Quest 3 продовжує традиції свого попередника, який заслужив репутацію однієї з найкращих автономних VR-гарнітур на ринку. Немає необхідності в ПК або консолі - все, що потрібно, вже в самій гарнітурі.

Додавання функції відстеження рук і покращений комфорт роблять використання пристрою більш захопливим і приємним. Незалежно від того, чи захоплюєтеся ви високошвидкісними VR-іграми або віртуальними фітнес-класами, Quest 3 пропонує щось для кожного.

Чому варто купити

Більш доступний і потужний досвід віртуальної реальності, що ідеально підходить як для ігор, так і для фітнесу.

Oculus Quest 3 (фото: Engadget)

Навушники Dyson Zone з функцією очищення повітря

Забруднення повітря - зростаюча проблема, і Dyson вживає заходів, пропонуючи навушники Dyson Zone, які також є очисниками повітря. Ці високотехнологічні навушники оснащені вбудованою системою фільтрації повітря, яка може усувати до 99 відсотків міських забруднювальних речовин, включно з пилом, алергенами та іншими шкідливими частинками.

Dyson Zone ідеально підходять для жителів міст, які хочуть захистити своє респіраторне здоров'я, не жертвуючи якістю музики.

Крім того, навушники забезпечують чудове звучання, активне шумозаглушення та комфортну посадку для тривалого прослуховування. Незалежно від того, чи їдете ви на роботу, чи насолоджуєтеся прогулянкою містом, Dyson Zone гарантують вам чисте повітря і високоякісний звук.

Чому варто купити

Ідеально підходить для жителів міста, які хочуть захистити здоров'я, не відмовляючись від якісного звучання і шумозаглушення.

Навушники Dyson Zone з функцією очищення повітря (фото: Dyson Singapore)

Розумні окуляри (Ray-Ban Meta)

Ray-Ban об'єдналися з Meta (раніше Facebook), щоб створити розумні окуляри, які поєднують моду і функціональність. Ці окуляри дають змогу приймати дзвінки, слухати музику і навіть використовувати додатки доповненої реальності, не виймаючи телефон.

Модель 2025 року оснащена поліпшеними дисплеями і кращою інтеграцією як з віртуальними, так і з доповненими реальностями.

Розумні окуляри Ray-Ban Meta легкі, стильні та непомітні, що робить їх ідеальними для тих, хто хоче залишатися на зв'язку без громіздких традиційних пристроїв, що носяться.

Чому варто купити

Ідеальне поєднання технологій і стилю, що забезпечує бездротовий зв'язок і доповнену реальність.

Розумні окуляри Ray-Ban Meta (фото: Ray-Ban)

Google Pixel Fold 2 (смартфон, не схожий на жоден інший)

Складані смартфони стали невід'ємною частиною ринку, і Google Pixel Fold 2 встановлює новий стандарт для таких пристроїв. З поліпшеним механізмом складання, більшою міцністю екрана і преміальною камерою від Google, цей девайс поєднує в собі функціональність планшета і портативність телефону.

Чи то багатозадачність, чи то перегляд відео, чи то насолода грою на великому екрані, гнучкий дизайн Pixel Fold 2 дає змогу адаптувати пристрій під будь-які потреби. Модель 2025 року також отримає оновлені функції ШІ для більш розумної роботи.

Чому варто купити

Для тих, хто шукає поєднання портативності та універсальності в одному стильному пристрої.

Google Pixel Fold 2 (фото: Yahoo)

Ring Always Home Cam (революція в системі розумного будинку для відеоспостереження)

Ring Always Home Cam - це повністю автономна камера для спостереження всередині будинку, яка може літати. Вона спроєктована як дрон, що може патрулювати ваше житло, надаючи відеоматеріали в реальному часі та пропонуючи безпрецедентний рівень гнучкості порівняно з традиційними камерами безпеки.

Вона також призначена для інтеграції з іншими продуктами Ring, як-от камери дверних дзвінків і сигналізації, що дає змогу створити повністю під'єднану систему відеоспостереження для дому.

Чому варто купити

Передові технології безпеки для дому, які стали розумнішими і гнучкішими, ніж будь-коли.

Ring Always Home Cam (фото: Ring)

Apple AirPods Pro 3 (новий рівень звуку та комфорту)

Очікується, що AirPods Pro 3 стануть одними з найкращих аудіогаджетів 2025 року. З поліпшеною системою шумозаглушення, кращою якістю звуку і тривалішим часом роботи від батареї, третє покоління AirPods Pro стане обов'язковим аксесуаром для тих, хто цінує високоякісний звук у компактному і зручному дизайні.

Нова версія, ймовірно, також запропонує ще кращу інтеграцію з екосистемою Apple, включно з поліпшеною просторовою аудіосистемою та вдосконаленими функціями відстеження здоров'я.

Чому варто купити

Для тих, хто шукає аудіоякість вищого рівня і безшовну інтеграцію з вашими пристроями Apple.

Apple AirPods Pro 3 (фото: Mashable)

Sony PlayStation VR 2 (неперевершені ігрові можливості віртуальної реальності)

Для геймерів PlayStation VR 2 від Sony обіцяє надати занурення у віртуальну реальність, якого ще не було. З поліпшеною графікою, кращим відстеженням рухів і більш комфортним дизайном, PS VR 2 обіцяє вивести ваш ігровий досвід на новий рівень.

Також до комплекту входять ексклюзивні VR-ігри, які вразять як звичайних, так і хардкорних геймерів.

Шолом віртуальної реальності забезпечує найкращу інтеграцію з PlayStation 5, що робить його ідеальним доповненням до будь-якої ігрової системи.

Незалежно від того, занурюєтеся ви в епічні пригоди чи просто насолоджуєтеся VR-тренуванням, PS VR 2 змінює правила гри.

Чому варто купити

Для геймерів, які хочуть отримати найбільш занурювальний і передовий досвід віртуальної реальності.

Sony PlayStation VR 2 (фото: The Verge)