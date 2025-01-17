Гаджеты, которые следует приобрести в 2025 году: must-have новинки

Apple Vision Pro (будущее смешанной реальности)

Гарнитура Apple Vision Pro - одно из самых захватывающих технологических устройств 2025 года. Это устройство смешанной реальности, объединяющее дополненную реальность (AR) и виртуальную реальность (VR), обещает революционизировать наше взаимодействие с цифровым миром.

Благодаря дисплеям сверхвысокой четкости, пространственному звуку и передовым датчикам Vision Pro предоставляет возможности от погружающих игровых впечатлений до виртуальных рабочих пространств.

Независимо от того, являетесь ли вы геймером, создателем или просто тем, кто хочет улучшить свое потребление мультимедиа, Apple Vision Pro предлагает совершенно новый способ восприятия цифрового контента. Это также мощный инструмент для повышения продуктивности, позволяющий создавать несколько виртуальных экранов в реальной среде.

Почему стоит купить

Vision Pro - это следующий шаг в вычислительных технологиях, который обещает изменить наше взаимодействие с техникой.

Apple Vision Pro (фото: Wikimedia)

Oculus Quest 3 (переосмысление игр в виртуальной реальности)

Если вы геймер, Oculus Quest 3 - это устройство, которое должно быть в вашей коллекции. С улучшенной производительностью, лучшей графикой и расширенной библиотекой игр Quest 3 продолжает традиции своего предшественника, заслужившего репутацию одного из лучших автономных VR-гарнитур на рынке. Нет необходимости в ПК или консоли - все, что нужно, уже в самой гарнитуре.

Добавление функции отслеживания рук и улучшенный комфорт делают использование устройства более захватывающим и приятным. Независимо от того, увлекаетесь ли вы высокоскоростными VR-играми или виртуальными фитнес-классами, Quest 3 предлагает что-то для каждого.

Почему стоит купить

Более доступный и мощный опыт виртуальной реальности, идеально подходящий как для игр, так и для фитнеса.

Oculus Quest 3 (фото: Engadget)

Наушники Dyson Zone с функцией очистки воздуха

Загрязнение воздуха - растущая проблема, и Dyson принимает меры, предлагая наушники Dyson Zone, которые также являются очистителями воздуха. Эти высокотехнологичные наушники оснащены встроенной системой фильтрации воздуха, которая может устранять до 99 процентов городских загрязняющих веществ, включая пыль, аллергены и другие вредные частицы.

Dyson Zone идеально подходят для жителей городов, которые хотят защитить свое респираторное здоровье, не жертвуя качеством музыки.

Кроме того, наушники обеспечивают превосходное звучание, активное шумоподавление и комфортную посадку для длительного прослушивания. Независимо от того, едете ли вы на работу или наслаждаетесь прогулкой по городу, Dyson Zone гарантируют вам чистый воздух и высококачественный звук.

Почему стоит купить

Идеально подходит для жителей города, которые хотят защитить здоровье, не отказываясь от качественного звучания и шумоподавления.

Наушники Dyson Zone с функцией очистки воздуха (фото: Dyson Singapore)

Умные очки (Ray-Ban Meta)

Ray-Ban объединились с Meta (ранее Facebook), чтобы создать умные очки, которые сочетают моду и функциональность. Эти очки позволяют принимать звонки, слушать музыку и даже использовать приложения дополненной реальности, не вынимая телефон.

Модель 2025 года оснащена улучшенными дисплеями и лучшей интеграцией как с виртуальными, так и с дополненными реальностями.

Умные очки Ray-Ban Meta легкие, стильные и незаметные, что делает их идеальными для тех, кто хочет оставаться на связи без громоздких традиционных носимых устройств.

Почему стоит купить

Идеальное сочетание технологий и стиля, обеспечивающее беспроводную связь и дополненную реальность.

Умные очки Ray-Ban Meta (фото: Ray-Ban)

Google Pixel Fold 2 (смартфон, не похожий ни на один другой)

Складные смартфоны стали неотъемлемой частью рынка, и Google Pixel Fold 2 устанавливает новый стандарт для таких устройств. С улучшенным механизмом складывания, большей прочностью экрана и премиальной камерой от Google, этот девайс сочетает в себе функциональность планшета и портативность телефона.

Будь то многозадачность, просмотр видео или наслаждение игрой на большом экране, гибкий дизайн Pixel Fold 2 позволяет адаптировать устройство под любые нужды. Модель 2025 года также получит обновленные функции ИИ для более умной работы.

Почему стоит купить

Для тех, кто ищет сочетание портативности и универсальности в одном стильном устройстве.

Google Pixel Fold 2 (фото: Yahoo)

Ring Always Home Cam (революция в системе умного дома для видеонаблюдения)

Ring Always Home Cam - это полностью автономная камера для наблюдения внутри дома, которая может летать. Она спроектирована как дрон, который может патрулировать ваше жилье, предоставляя видеоматериалы в реальном времени и предлагая беспрецедентный уровень гибкости по сравнению с традиционными камерами безопасности.

Она также предназначена для интеграции с другими продуктами Ring, такими как камеры дверных звонков и сигнализации, что позволяет создать полностью подключенную систему видеонаблюдения для дома.

Почему стоит купить

Передовые технологии безопасности для дома, которые стали умнее и гибче, чем когда-либо.

Ring Always Home Cam (фото: Ring)

Apple AirPods Pro 3 (новый уровень звука и комфорта

Ожидается, что AirPods Pro 3 станут одними из лучших аудиогаджетов 2025 года. С улучшенной системой шумоподавления, лучшим качеством звука и более длительным временем работы от батареи, третье поколение AirPods Pro станет обязательным аксессуаром для тех, кто ценит высококачественный звук в компактном и удобном дизайне.

Новая версия, вероятно, также предложит еще лучшую интеграцию с экосистемой Apple, включая улучшенную пространственную аудиосистему и усовершенствованные функции отслеживания здоровья.

Почему стоит купить

Для тех, кто ищет аудиокачество высшего уровня и бесшовную интеграцию с вашими устройствами Apple.

Apple AirPods Pro 3 (фото: Mashable)

Sony PlayStation VR 2 (непревзойденные игровые возможности виртуальной реальности)

Для геймеров PlayStation VR 2 от Sony обещает предоставить погружение в виртуальную реальность, которого еще не было. С улучшенной графикой, лучшим отслеживанием движений и более комфортным дизайном, PS VR 2 обещает вывести ваш игровой опыт на новый уровень.

Также в комплект входят эксклюзивные VR-игры, которые впечатлят как обычных, так и хардкорных геймеров.

Шлем виртуальной реальности обеспечивает лучшую интеграцию с PlayStation 5, что делает его идеальным дополнением к любой игровой системе.

Независимо от того, погружаетесь ли вы в эпические приключения или просто наслаждаетесь VR-тренировкой, PS VR 2 меняет правила игры.

Почему стоит купить

Для геймеров, которые хотят получить самый погружающий и передовой опыт виртуальной реальности.

Sony PlayStation VR 2 (фото: The Verge)