Гаджет для справжньої модниці. Представлений новий телефон-розкладачка у стилі Барбі

Деталі нового телефону

Пристрій є розкладним кнопковим телефоном, повністю рожевим і прикрашеним логотипом Barbie від Mattel.

На передній панелі знаходиться блискуче дзеркало, а також безліч аксесуарів, таких як брелоки та наклейки зі стразами, щоб ви могли повністю зануритися в ностальгію за пізніми 1990-ми та ранніми 2000-ми роками. Він навіть вимовляє "Привіт, Барбі", коли ви вмикаєте його.

Це реальна співпраця між Mattel та HMD, компанією, яка раніше виробляла смартфони під брендом Nokia. Це частина повороту HMD до створення власних смартфонів поряд з кнопковими телефонами, розробленими в партнерстві з відомими компаніями. До них належить Boring Phone, випущений на початку цього року.

Barbie Phone працює на KaiOS, операційній системі, розробленій для кнопкових телефонів, яка додає кілька можливостей смартфонів, таких як підключення 4G, Wi-Fi, GPS та доступ до додатків, включаючи WhatsApp, Google Maps та YouTube.

За замовчуванням новий розкладний телефон HMD може здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення. Ідея полягає в тому, щоб використовувати цей телефон як другий смартфон, якщо ви не хочете, щоб вас турбували.

Телефон-розкладачка у стилі Барбі (фото: HMD)

Характеристики телефону

Зовнішній бік кришки телефону Barbie має відбивне покриття, яке служить дзеркалом, з вбудованим у середину прихованим цифровим годинником. Якщо його відкрити, ви отримаєте приємний 2,8-дюймовий дисплей.

Ви можете використовувати вбудовану клавіатуру з підсвічуванням для надсилання текстових повідомлень, а також безліч крихітних прикрас з тематикою Barbie, таких як значок пальми навколо цифри 7.

Він працює на чіпсеті Qualcomm 215, має 512 мегабайт оперативної пам'яті та 4 гігабайти вбудованої пам'яті з підтримкою карт microSD об'ємом до 32 гігабайт. Телефон також можна використовувати як MP3-плеєр через Bluetooth або 3,5-міліметровий роз'єм для навушників.

HMD стверджує, що акумулятор ємністю 1430 мА/год, який також рожевий, забезпечує час розмови приблизно 3,8 години на 4G (6,3 години на 3G), проте важко сказати, як це перекладається у звичайне використання.

Операційна система природно тематично пов'язана з Барбі, в комплекті зі шпалерами та версією культової гри Snake під назвою Malibu Snake.

Телефон має 5-мегапіксельну камеру, яку HMD позиціонує як спосіб відобразити "автентичні образи в стилі Y2K, що є останнім трендом серед представників поколінь 90-х та нульових років".

Barbie Phone надійде у продаж 1 жовтня за ціною 129 доларів (5 330 гривень), і він працюватиме на мережах AT&T, T-Mobile та Verizon. Замовлення розпочинаються 23 вересня.

Аксесуари, які входять до комплекту разом з Barbie Phone (фото: HMD)