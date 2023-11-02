Гаджет дня: Duracell випустила "мега-батарейку" ємністю 60 000 мА/год (фото, відео)

Duracell представив батарейку для всіх гаджетів - це величезний пауербанк на 25 000 мА/год. Він може працювати як світильник, а всередині є відсік для дротів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge .

Duracell представила два зовнішні акумулятори, M150 з ємністю 25 000 мА/год і M250 з ємністю 60 000 мА/год. Обидва мають винятковий дизайн, а також пропонують різноманітні порти та вбудовану бездротову зарядку.

M150 оснащений двома портами USB-C з вихідною потужністю 100 та 60 Вт, а також двома портами USB-A (по 18 Вт). Його кришка відкривається, утворюючи магнітний майданчик для Qi-зарядки (15 Вт), і всередині можна розмістити кабелі або адаптери живлення.

Згідно Duracell, M150 здатний забезпечити повне заряджання ноутбука або шість підзарядок смартфонів і легко поміщається в боковій кишені рюкзака.

Duracell легко поміщається в боковій кишені рюкзака (фото: Duracell)

M250 вражає своїми характеристиками та розмірами. Він також має чотири порти, і його ємності достатньо для повної зарядки трьох ноутбуків або 14 смартфонів. Крім USB-портів і бездротової зарядки, він оснащений розеткою потужністю 100 Вт і має масу в два кілограми.

Обидва акумулятори оснащені світлодіодною стрічкою, яку можна ввімкнути кнопкою, і в комплекті постачається док-станція для заряджання пристроїв.

Великий пауербанк від Duracell (фото: Duracell)

Ціна та доступність

Ви можете придбати ці потужні акумулятори на офіційному сайті компанії. M150 коштує 200 доларів (7 230 гривень), тоді як M250 продається за 300 доларів (10 850 гривень).