Гаджет дня: Duracell випустила "мега-батарейку" ємністю 60 000 мА/год (фото, відео)
Duracell представив батарейку для всіх гаджетів - це величезний пауербанк на 25 000 мА/год. Він може працювати як світильник, а всередині є відсік для дротів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.
Duracell представила два зовнішні акумулятори, M150 з ємністю 25 000 мА/год і M250 з ємністю 60 000 мА/год. Обидва мають винятковий дизайн, а також пропонують різноманітні порти та вбудовану бездротову зарядку.
M150 оснащений двома портами USB-C з вихідною потужністю 100 та 60 Вт, а також двома портами USB-A (по 18 Вт). Його кришка відкривається, утворюючи магнітний майданчик для Qi-зарядки (15 Вт), і всередині можна розмістити кабелі або адаптери живлення.
Згідно Duracell, M150 здатний забезпечити повне заряджання ноутбука або шість підзарядок смартфонів і легко поміщається в боковій кишені рюкзака.
Duracell легко поміщається в боковій кишені рюкзака (фото: Duracell)
M250 вражає своїми характеристиками та розмірами. Він також має чотири порти, і його ємності достатньо для повної зарядки трьох ноутбуків або 14 смартфонів. Крім USB-портів і бездротової зарядки, він оснащений розеткою потужністю 100 Вт і має масу в два кілограми.
Обидва акумулятори оснащені світлодіодною стрічкою, яку можна ввімкнути кнопкою, і в комплекті постачається док-станція для заряджання пристроїв.
Великий пауербанк від Duracell (фото: Duracell)
Ціна та доступність
Ви можете придбати ці потужні акумулятори на офіційному сайті компанії. M150 коштує 200 доларів (7 230 гривень), тоді як M250 продається за 300 доларів (10 850 гривень).
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