Гадания в январе: как узнать свою судьбу на Рождество

Рождественские праздники 2020 – прекрасное время для того, чтобы по старым обычаям погадать и узнать свою судьбу. В январе есть несколько дней, которые прекрасно подходят для того, чтобы провести различные гадания.

Когда гадать

Рождество. В ночь перед Рождеством, 6 января, а также 7 января в старину люди гадали на суженых и ближайшее будущее. Также можно было узнать о том, скоро ли предстоит замужество, женитьба или рождение ребенка.

Святочная неделя. Она длится с 7 по 19 января и на Святки проводят множество обычаев и ритуалов, которые помогают узнать будущее и дают ответы на многие важные вопросы.

Крещение. В Крещенский Сочельник, 18 и 19 января, гадания особо точные и правдивые и узнать имя суженого старались именно в эти дни.

Как гадать

В ночь перед Рождеством девушки выходят на улицу и спрашивают имя первого встречного. Какое имя он назовет, таким и будет имя будущего спутника жизни.

Также девушки ходили слушать разговоры под чужими окнами. Если разговор был веселым, то и будущее будет таким же.

В дни святочных гаданий девушки кидали за ворота свою обувь и смотрели – куда сапог полетел, оттуда и суженый будет. Если сапог падал и носком указывал на родной дом – то до следующего Рождества свадьбы можно не ждать.

Лицо будущего мужа девушки искали в зеркале. Для этого девушка в темноте садилась между двух зеркал, зажигала свечки и всматривалась в отражения и приговаривала: " Суженый, ряженый, приди ко мне на ужин".

Одним из старых гаданий является гадание на воске. В Рождественский вечер в стакан или тарелку наливали воду, а на дно – кольцо без камня. Потом над огнем свечи в ложке расстапливали воск и выливали его в воду так, чтобы попасть в центр кольца.

Если воск растекался полосками – в будущем ждали путешествия, если звездочка – то успех в работе или учебе, фигурка человека – новые друзья, звери – появится тайный враг. Цветок указывал на встречу с будущем мужем и свадьбу.

На Рождество также проводят различные обряды. Поздно вечером нужно загадать желание и после этого до утра ни с кем не разговаривать, тогда ангелы его обязательно исполнят.