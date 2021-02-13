UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Гадания на День святого Валентина: самые точные способы узнать свою судьбу

Автор: Светлана Мащенко

День святого Валентина 14 февраля - самый романтический день в году. И если вы одиноки, не отчаивайтесь, ваш единственный, любимый, верный и преданный может появиться в вашей жизни в любой момент. А чтобы заглянуть в свое будущее и узнать больше про свою судьбу - можно проводить в этот день простые ритуалы.

Как правильно погадать на День святого Валентина, чтобы узнать больше про суженого, читайте в материале Styler.

Популярные новости
В метро Киева - новый коллапс: фото огромных очередей 10 февраля 2021
Весны в Украине нормальной не будет, а тепло придет только в мае: новый прогноз 11 февраля 2021
Как будут работать школы в Украине до окончания карантина: в МОН сделали заявление 09 февраля 2021
Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу! 10 февраля 2021
Квашеная капуста может быть очень опасной: диетологи сообщили, кому ее нельзя есть 11 февраля 2021
В сети рассказали о "подвигах" русских туристов на Занзибаре: как же они "бухают" и матерятся 10 февраля 2021
Снежный коллапс во Львове: город продолжает засыпать снегом пятый день (фото) 11 февраля 2021
Врач назвал лучшую защиту от коронавируса: эффективнее, чем обычные маски 11 февраля 2021
Кабеля режьте, разбирайте, ломайте: рабочие рассказали правду про дворец Путина 10 февраля 2021
Концерты 2021 года, которых мы особенно ждем: Hurts, Jay-Jay Johanson и другие 11 февраля 2021

Гадание со спичками

Возьмите две спички, зажгите их и держите в руках друг напротив друга. Думайте о возлюбленном. Когда спички догорят, внимательно посмотрите на них. Спички развернулись друг к другу - отношениям ничто не угрожает. Если в разные стороны - скорей всего, крепкой любви между вами нет.

Нарисуйте сердце

Возьмите лист бумаги в клетку и нарисуйте на нем сердце, думая о своем возлюбленном. Посчитайте, сколько целых клеток внутри сердца. Четное - любовь сильна и крепка. Нечетное и делится на три - ваш избранник остыл к вам. Нечетное и делится на пять - он вам изменяет. Нечетное и не делится ни на три, ни на пять - вы ему очень нравитесь.

Фотография и кольцо

Возьмите фотографию любимого и свое кольцо. Проденьте в кольцо нитку, фото поставьте перед собой, думайте о возлюбленном, держа кольцо перед снимком. Кольцо вращается по кругу - вы поженитесь; качается, как маятник, из стороны в сторону, то ваша судьба, скорее всего, будет связана с другим. Кольцо неподвижно - скорой свадьбы не будет.

Шампанское и пористый шоколад

Возьмите бокал, наполненный напитком, и бросьте туда кусочек шоколадки. Если он закувыркался, то в ближайшем будущем вас ждет бурный секс. Если опустился на дно - спокойное течение жизни. Если плавает на поверхности - ждите любовное приключение, которое может перерасти в нечто большее.

Гадание с помощью яблока

Задумайте имена мужчин, к которым вы питаете интерес, возьмите большое красивое яблоко. Держите его за черенок, раскручивайте, проговаривая задуманные имена. На каком имени яблоко оторвется от черенка, так и будут звать вашего суженого.

Ранее Камалия и Алина Гросу дали советы украинцам ко Дню святого Валентина, как вести себя на первом свидании.

Также мы писали, какие подарки нельзя дарить любимым в День святого Валентина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины День Святого Валентина
Читайте также
Кто еще не купил: Наталья Могилевская назвала топ-10 подарков на День святого Валентина
День Святого Валентина 2021: традиции и интересные факты о празднике
Прогноз погоды