Гадания на День святого Валентина: самые точные способы узнать свою судьбу

Гадание со спичками

Возьмите две спички, зажгите их и держите в руках друг напротив друга. Думайте о возлюбленном. Когда спички догорят, внимательно посмотрите на них. Спички развернулись друг к другу - отношениям ничто не угрожает. Если в разные стороны - скорей всего, крепкой любви между вами нет.

Нарисуйте сердце

Возьмите лист бумаги в клетку и нарисуйте на нем сердце, думая о своем возлюбленном. Посчитайте, сколько целых клеток внутри сердца. Четное - любовь сильна и крепка. Нечетное и делится на три - ваш избранник остыл к вам. Нечетное и делится на пять - он вам изменяет. Нечетное и не делится ни на три, ни на пять - вы ему очень нравитесь.

Фотография и кольцо

Возьмите фотографию любимого и свое кольцо. Проденьте в кольцо нитку, фото поставьте перед собой, думайте о возлюбленном, держа кольцо перед снимком. Кольцо вращается по кругу - вы поженитесь; качается, как маятник, из стороны в сторону, то ваша судьба, скорее всего, будет связана с другим. Кольцо неподвижно - скорой свадьбы не будет.

Шампанское и пористый шоколад

Возьмите бокал, наполненный напитком, и бросьте туда кусочек шоколадки. Если он закувыркался, то в ближайшем будущем вас ждет бурный секс. Если опустился на дно - спокойное течение жизни. Если плавает на поверхности - ждите любовное приключение, которое может перерасти в нечто большее.

Гадание с помощью яблока

Задумайте имена мужчин, к которым вы питаете интерес, возьмите большое красивое яблоко. Держите его за черенок, раскручивайте, проговаривая задуманные имена. На каком имени яблоко оторвется от черенка, так и будут звать вашего суженого.