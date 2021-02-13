Ворожіння на День святого Валентина: найвірніші способи дізнатися свою долю

Ворожіння з сірниками

Візьміть два сірники, запаліть їх і тримайте в руках один навпроти одного. Думайте про коханого. Коли сірники догорять, уважно подивіться на них. Сірники розвернулися один до одного - стосункам ніщо не загрожує. Якщо у різні сторони - скоріше всього, міцного кохання між вами немає.

Намалюйте серце

Візьміть аркуш паперу в клітинку і намалюйте на ньому серце, думаючи про свого коханого. Порахуйте, скільки цілих клітин всередині серця. Парне - любов сильна і міцна. Непарне і ділиться на три - ваш обранець охолов до вас. Непарне і ділиться на п'ять - він вам зраджує. Непарне і не ділиться ні на три, ні на п'ять - ви йому дуже подобаєтеся.

Фотографія і каблучка

Візьміть фотографію коханого і свою каблучку. Просуньте в каблучку нитку, фото поставте перед собою, думайте про коханого, тримаючи каблучку перед знімком. Каблучка обертається по колу - ви одружитеся; гойдається, як маятник, з боку в бік, то ваша доля, швидше за все, буде пов'язана з іншим. Каблучка нерухома - швидкого весілля не буде.

Шампанське і пористий шоколад

Візьміть келих, наповнений напоєм, і киньте туди шматочок шоколадки. Якщо він закувиркався, то в найближчому майбутньому на вас чекає бурхливий секс. Якщо опустився на дно - спокійний плин життя. Якщо плаває на поверхні - чекайте любовну пригоду, яка може перерости в щось більше.

Ворожіння з допомогою яблука

Задумайте імена чоловіків, до яких ви відчуваєте інтерес, візьміть велике красиве яблуко. Тримайте його за черешок, розкручуйте, промовляючи задумані імена. На якому імені яблуко відірветься від черешка, так і зватимуть вашого судженого.