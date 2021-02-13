Ворожіння на День святого Валентина: найвірніші способи дізнатися свою долю

День святого Валентина 14 лютого - найромантичніший день в році. І якщо ви самотні, не впадайте у відчай, ваш єдиний, коханий, вірний і відданий може з'явитися у вашому житті в будь-який момент. А щоб зазирнути у своє майбутнє і дізнатися більше про свою долю - можна проводити в цей день прості ритуали.
Як правильно поворожити на День святого Валентина, щоб більше дізнатися про судженого, читайте в матеріалі Styler.
Ворожіння з сірниками
Візьміть два сірники, запаліть їх і тримайте в руках один навпроти одного. Думайте про коханого. Коли сірники догорять, уважно подивіться на них. Сірники розвернулися один до одного - стосункам ніщо не загрожує. Якщо у різні сторони - скоріше всього, міцного кохання між вами немає.
Намалюйте серце
Візьміть аркуш паперу в клітинку і намалюйте на ньому серце, думаючи про свого коханого. Порахуйте, скільки цілих клітин всередині серця. Парне - любов сильна і міцна. Непарне і ділиться на три - ваш обранець охолов до вас. Непарне і ділиться на п'ять - він вам зраджує. Непарне і не ділиться ні на три, ні на п'ять - ви йому дуже подобаєтеся.
Фотографія і каблучка
Візьміть фотографію коханого і свою каблучку. Просуньте в каблучку нитку, фото поставте перед собою, думайте про коханого, тримаючи каблучку перед знімком. Каблучка обертається по колу - ви одружитеся; гойдається, як маятник, з боку в бік, то ваша доля, швидше за все, буде пов'язана з іншим. Каблучка нерухома - швидкого весілля не буде.
Шампанське і пористий шоколад
Візьміть келих, наповнений напоєм, і киньте туди шматочок шоколадки. Якщо він закувиркався, то в найближчому майбутньому на вас чекає бурхливий секс. Якщо опустився на дно - спокійний плин життя. Якщо плаває на поверхні - чекайте любовну пригоду, яка може перерости в щось більше.
Ворожіння з допомогою яблука
Задумайте імена чоловіків, до яких ви відчуваєте інтерес, візьміть велике красиве яблуко. Тримайте його за черешок, розкручуйте, промовляючи задумані імена. На якому імені яблуко відірветься від черешка, так і зватимуть вашого судженого.
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