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Ворожіння на День святого Валентина: найвірніші способи дізнатися свою долю

Автор: Світлана Мащенко

День святого Валентина 14 лютого - найромантичніший день в році. І якщо ви самотні, не впадайте у відчай, ваш єдиний, коханий, вірний і відданий може з'явитися у вашому житті в будь-який момент. А щоб зазирнути у своє майбутнє і дізнатися більше про свою долю - можна проводити в цей день прості ритуали.

Як правильно поворожити на День святого Валентина, щоб більше дізнатися про судженого, читайте в матеріалі Styler.

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Ворожіння з сірниками

Візьміть два сірники, запаліть їх і тримайте в руках один навпроти одного. Думайте про коханого. Коли сірники догорять, уважно подивіться на них. Сірники розвернулися один до одного - стосункам ніщо не загрожує. Якщо у різні сторони - скоріше всього, міцного кохання між вами немає.

Намалюйте серце

Візьміть аркуш паперу в клітинку і намалюйте на ньому серце, думаючи про свого коханого. Порахуйте, скільки цілих клітин всередині серця. Парне - любов сильна і міцна. Непарне і ділиться на три - ваш обранець охолов до вас. Непарне і ділиться на п'ять - він вам зраджує. Непарне і не ділиться ні на три, ні на п'ять - ви йому дуже подобаєтеся.

Фотографія і каблучка

Візьміть фотографію коханого і свою каблучку. Просуньте в каблучку нитку, фото поставте перед собою, думайте про коханого, тримаючи каблучку перед знімком. Каблучка обертається по колу - ви одружитеся; гойдається, як маятник, з боку в бік, то ваша доля, швидше за все, буде пов'язана з іншим. Каблучка нерухома - швидкого весілля не буде.

Шампанське і пористий шоколад

Візьміть келих, наповнений напоєм, і киньте туди шматочок шоколадки. Якщо він закувиркався, то в найближчому майбутньому на вас чекає бурхливий секс. Якщо опустився на дно - спокійний плин життя. Якщо плаває на поверхні - чекайте любовну пригоду, яка може перерости в щось більше.

Ворожіння з допомогою яблука

Задумайте імена чоловіків, до яких ви відчуваєте інтерес, візьміть велике красиве яблуко. Тримайте його за черешок, розкручуйте, промовляючи задумані імена. На якому імені яблуко відірветься від черешка, так і зватимуть вашого судженого.

Раніше Камалія та Аліна Гросу дали поради українцям до Дня святого Валентина, як поводитися на першому побаченні.

Також ми писали, які подарунки не можна дарувати коханим на День святого Валентина.

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