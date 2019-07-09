Супрун рассказала, что может вызвать ожирение и депрессию: это не еда

Супрун рассказала о вреде телевидения на здоровье (фото: коллаж РБК-Украина)

Уляна Супрун призывает украинцев меньше сидеть перед телевизором

Уляна Супрун рассказала украинцам о вреде телевидения, поскольку просмотр телепередач для многих сопровождается длительным отдыхом на диване, который негативно влияет на здоровье. Об этом и. о. министра здравоохранения рассказала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, длительное сидение перед телевизором повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака и преждевременной смерти. Кром того, есть также негативные последствия такого времяпровождения для психического здоровья.

Просмотр телевизора на протяжении трех часов в день связан с высоким уровнем преждевременных смертей. По данным одного исследования, люди, которые сидели за телевизором более трех часов в день, имели в два раза выше риски преждевременной смерти по сравнению с теми, кто смотрел меньше одного часа.

Супрун рассказала о вреде телевидения на здоровье (фото: facebook.com/ulanasuprun)

При этом ученные сравнивали не только сидение перед телевизором, но и вождения автомобиля и сидячую работу за компьютером. Но результаты показали, что только в случае с телевизором риски преждевременной смерти самые высокие.

Есть исследования, которые показывают, что каждый час просмотра телевизора после 25 лет, уменьшает продолжительность жизни почти на 22 минуты. Риски появления диабета 2-го типа и ожирение с ежедневным сидением перед телевизором в течение более двух часов растут на 23% и 14% соответственно.

Низкий уровень физической активности и привычка смотреть телевизор влияет также на когнитивные навыки в будущем. У человека замедляется скорость обработки информации и запоминания.

Из-за длительного просмотра телевизора могут возникнуть проблемы со сном из-за того, что синий свет экранов не способствует выделению мелатонина, которые помогает заснуть.

Супрун рассказала о вреде телевидения на здоровье (фото: Виталий Носач/РбК-Украина)

Также страдает и психическое здоровье. Плохие новости сказывают негативное влияние на настроение и вызывают негативные эмоции. Такое изменение настроения усиливает личные заботы.

Чрезмерный просмотр телевидения влияет на ощущение социальной изолированности, одиночества и может усиливать симптомы депрессии.

Супрун отметила, что в новостях сейчас распространяют много неправдивой информации. Поэтому лучше меньше смотреть телевизор и начать больше двигаться и общаться с людьми, а также заботиться о здоровье и правильном питании.

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